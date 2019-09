„Braňme normální svět,“ říká Klausovo hnutí Trikolóra. Představilo program

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Přišel čas vzít si naši zemi zpátky,“ řekl syn bývalého prezidenta, když v červnu představil své nové hnutí. Českou republiku by si podle něj měli vzít zpátky lidé, kteří pracují, vychovávají děti a platí daně. „Chceme bránit konzervativní hodnoty a zdravý rozum,“ řekl Klaus.

Klaus byl z ODS vyloučen v polovině března. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl po jednání výkonné rady šéf strany Petr Fiala.



Nové hnutí Trikolóra například chce, aby si Česká republika vyjednala s Evropskou unií trvalou výjimku z eura a zachovalo si českou korunu

Mezi lidmi, které Trikolóra přilákala, jsou i bývalý ministr školství Josef Dobeš či bývalý ministr zahraničí a poradce prezidenta Zeman Jan Kohout.