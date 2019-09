Klausovo hnutí Trikolóra má ustavující sněm. Uvede ho průvod mažoretek

Sněm začíná v 11 hodin. Program Trikolóry je podle Klause mladšího, který se bude na sněmu ucházet post předsedy hnutí, napsán tak, aby mu rozuměla i „paní poštmistrová“. Za prioritu označil při jeho představování snižování daní. „Chceme podpořit třetí dítě do rodiny. Motivovat rodiny, aby měly více dětí,“ řekl Klaus mladší.

Jednomu z rodičů při péči o dítě do deseti let a v případě péče o tři a více dětí, slibuje Trikolóra úhradu zdravotního a sociálního pojištění, když bude druhý rodič výdělečně činný.

Trikolóra také například chce, aby si Česká republika vyjednala s Evropskou unií trvalou výjimku z eura a zachovalo si českou korunu. Mezi programové priority Trikolóry patří i například zrušení minimální mzdy, zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích a vybraných silnicích, zrušení povinné předškolní docházky, nebo snížení počtu evropských dotací.



„Trikolóra není žádný trucpodnik vůči ODS, ale politický subjekt, který hájí hodnoty, jež tady podle našeho názoru nikdo jiný nehájí. Chceme zrušit plošnou inkluzi ve školách, snižovat daně, prosadit, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. Prosadit, aby stát neotravoval občany na každém kroku, neotravoval řidiče, aby o kůrovci nerozhodovali nějací aktivisti, ale lesníci,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Klaus mladší.



Zahraniční směřování hnutí na ustavujícím sněmu představí otec zakladatele nového hnutí, bývalý prezident Václav Klaus, na tématu justice a spravedlnost vystoupí právník a bývalý poslanec za sociální demokracii Zdeněk Koudelka a o ekonomických plánech Trikolóry má mluvit bývalý europoslanec a dřívější předseda Strany svobodných občanů Petr Mach.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize, by hnutí získalo 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do Sněmovny nestačilo.