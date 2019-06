Klaus mladší, kterého vyloučili z ODS, představuje svou novou stranu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Klaus byl z ODS vyloučen v polovině března. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl po jednání výkonné rady šéf strany Petr Fiala.

Vyčetl Klausovi mladšímu, že otevřeně podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie nebo to, že zpochybňuje účast vojáků Armády České republiky ve vojenských misích a že podporoval kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních volbách

S Klausem mladším se bude na nové straně podílet poslankyně Zuzana Majerová, která ukončila členství v ODS na vlastní žádost. Před tím jako členka školského výboru Sněmovny nepodpořila, když se občanští demokraté rozhodli dostat Klause z čela strany. To se jim podařilo až napodruhé, když Sněmovna Klause na žádost ODS odvolala z výboru. Podle Majerové Zahradníkové bude strana prosazovat a chránit národní zájmy, rodinu a jednotlivce.

Se svým otcem, exprezidentem Václavem Klausem, se poslanec Václav Klaus mladší podle informací MF DNES dohodl, že má být „garantem pro oblast zahraničí“. Spolupracovat s novou stranou mají i například kardiochirurg Jan Pirk, lékař a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařová či šéf Madety Jan Teplý starší.

Minulý týden občanští demokraté v Šestajovicích u Prahy rozpustili stranickou buňku s tím, že chtějí pokračovat v Klausově nové straně. Podle tiskové zprávy přivedla členy místního sdružení k tomuto kroku dlouhodobá nespokojenost s tím, že se ODS pod vedením Fialy podle nich posouvá do politického středu.

Na představení projektu Klause mladšího dorazili napřiklad právník a bývalý poslanec Zdeněk Koudelka či Michal Semín z Institutu sv. Josefa, který se angažuje v uskupení Akce D.O.S.T a nyní se uchází o pozici v Radě ČTK. „Učili jsme spolu na gymnáziu, jsme kamarádi a mezi Akcí D.O.S.T a Václavem Klausem mladším je dlouhodobá spolupráce a názorová blízkost,“ řekl iDNES.cz Semín.