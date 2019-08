Trikolóra přitahuje, Klause podporují i exministr a poradce prezidenta

„Myšlenky Trikolóry se mi líbí. Jsem konzervativní člověk a čekám na vznik konzervativní strany. Proto vítám její vznik,“ řekl Deníku N Josef Dobeš, který byl mezi lety 2010-2012 ve vládě Petra Nečase ministrem školství.

Dobeš je mezi registrovanými příznivci Trikolory i proto, že mu konzervativní strana s podporou rodiny v Česku chybí. „Mám čtyři děti, moje hlavní hodnota je vychovat je tak, aby z nich byli slušní lidé. A pokud půjde Trikolóra v tomto duchu, nezpronevěří se konzervativní zásadě a podpoří rodiny s dětmi, rád to budu podporovat,“ říká.

Ve Slaném, kde v současnosti žije a stará se o fotbalovou akademii, plánuje nalákat do Trikolory i další občany. Návrat do vysoké politiky však odmítá. Tvrdí, že chtěl pouze podpořit myšlenku, kandidovat nemá chuť. „Nehledám stranu, kde bych chtěl zakotvit, abych udělal restart. Tyhle věci jsem si už v minulosti užil,“ řekl Deníku N.

Josef Dobeš stál u zrodu Věcí veřejných, mezi lety 2010-2012 byl ministrem školství. Provedl kontroverzní reformu vysokého školství, která v akademické obci vyvolala protesty, když se obávali osekávání svobod. Tehdejší prezident Václav Klaus starší se Dobeše zastal a dokonce jej označil jako nejlepšího ministra školství od roku 1989. Dobeš však nakonec na funkci rezignoval, oficiálně kvůli škrtům na ministerstvu.



Kohout zpátky na scénu?

Trikolóru podporuje také šéf diplomacie z dob Fischerovy, a později i Rusnokovy vlády Jan Kohout. Deníku N napsal, že ho kromě ideových pilířů oslovil především „akcent na zdravý rozum“.



„Své zkušenosti z mnoha let v diplomacii a zahraniční politice jsem připraven hnutí nabídnout a angažovat se při prosazování jeho programu podle potřeb i možností,“ tvrdí Kohout, o kterém se v roce 2005 spekulovalo i jako o možném nástupci Stanislava Grosse v čele vlády, nakonec se však premiérem stal Jiří Paroubek. O pět let později neuspěl ani ve volbách do Senátu.

V roce 2011 se Kohout podílel na vzniku Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce a byl dokonce i v jejím čele. V současnosti zastává pozici prezidenta pražského institutu Nové hedvábné stezky, kde figurují i expremiér Petr Nečas nebo majitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Blízký vztah má Kohout k prezidentu Miloši Zemanovi, je na seznamu jeho oficiálních poradců.

Trikolóra natruc ODS

Hnutí Trikolóra založil teprve letos v červnu Václav Klaus mladší, který byl v polovině března vyloučen z ODS za „dlouhodobé poškozování dobrého jména ODS“. Předseda strany Petr Fiala mu také vyčetl, že otevřeně podporuje vystoupení ČR z Evropské unie nebo to, že zpochybňuje účast vojáků Armády České republiky ve vojenských misích.

Mezi cíli Trikolóry má být podle Klause například to, aby si Česká republika vyjednala s Evropskou unií trvalou výjimku z eura a zachovala českou korunu. Soustředit se chce na volby do Sněmovny v roce 2021, o kandidatuře v krajských volbách rozhodne hnutí na podzim.

Spolupracovat s hnutím Trikolóra mají podle informací MF DNES i například kardiochirurg Jan Pirk, lékař a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařová, šéf Madety Jan Teplý starší, nebo Michal Semín, který se angažuje v ultrakonzervativním uskupení Akce D.O.S.T. Jakýmsi „garantem hnutí pro oblast zahraničí“ je exprezident Václav Klaus.