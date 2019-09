Nejsme žádný trucpodnik ODS, říká o Trikolóře její šéf Václav Klaus mladší

Pamatuji si, jak váš otec viděl poprvé naživo jednoho kolegu novináře, jehož texty přitom četl. Změřil si ho od hlavy k patě a řekl: „Tak to jste vy, ten XY. No, nic moc!“ Neplatí zatím totéž i o vašem hnutí Trikolóra?

Tak já nevím. Začátkem června jsem byl sám, poté přišla ještě jedna zrzavá poslankyně, pak nás bylo devět a nesli jsme na ministerstvo vnitra žádost o registraci. Pak jsme oznámili vznik hnutí, teď máme deset tisíc registrovaných příznivců, asi patnáct tisíc darů na transparentním účtu, Trikolóra je ve všech krajích, v průzkumech veřejného mínění se blížíme pětiprocentní hranici. Přesto, že ustavující sněm je až zítra. Nenávist našich oponentů je dost silná, takže nás určitě zaznamenali. Když jdu po ulici, mám pocit, že máme spíš blíž k jedenácti procentům než ke čtyřem. Čili říkat „nic moc“, sám sebe hodnotit je vždycky blbý, takže to nechám někomu jinému.

Řada lidí asi očekávala, že vám třeba čísla v průzkumech vyletí mnohem výš než na čtyři procenta, která vám teď přisoudil Phoenix research, ne?

Kdo to čekal? Zatím čelíme tomu, že třeba moje působení je pro lidi známější než název Trikolóra. Na tom budeme muset pořádně makat. Já jsem žádné očekávání, že budeme mít 23 procent týden po vzniku, neměl. Jestli ho někdo měl, nevím. Máme ale zhruba stejně jako další čtyři pět stran, které za sebou mají dvacet let existence, mediální oddělení, sekretariáty, členstvo, starosty a podobně. Takže bych to zase tak černě neviděl.



Z průzkumů se zdá, že část voličů odčerpáváte komunistům a SPD. Komunisti si na to dokonce stěžují. Má podle vás pravicová strana cílit na takové voliče?

Trikolóra není strana pravicová. Má tři programové pilíře. Prostřední pilíř „Bohatství vzniká z práce“ by se asi jako pravicový mohl označit. Nicméně to, co jste řekl v otázce – odkud přicházejí jací voliči – jsou, s prominutím, nesmysly. Podle našeho průzkumu jich nejvíc pochází z nevoličů. A další nejpočetnější skupiny jsou voliči ODS a ANO. Říkat, že to je z SPD nebo KSČM, je spíš zkratka lidí, kteří nám chtějí uškodit. Na druhé straně, my se ucházíme o všechny voliče, na čele to napsané nemají.

Když říkáte, že nejste pravicová strana, musí se váš otec vztekat, ne? Vy jste se pravice vzdal?

Žádné pravice jsem se nevzdal, ale teď je to posunuté tak, že jsou lidé, kteří jsou na straně svobody – na straně těch, kteří pracují, vychovávají děti, platí daně. A řada nových ideových témat – třeba ta mladá slečna, co jí ukradli dětství – nejsou obecně pravicová nebo levicová. Ten střet silně upadl. Když Trikolóra říká, že bohatství vzniká z práce, je pravicová par excellence. Zároveň jsme hnutí, které se hlásí k národnímu cítění, část našeho programu nazvaná „Braňme normální svět“ je otevřena i řadě lidí, kteří v minulosti volili levici.

Při zakládání Trikolóry jste vyhlašoval, že brzy můžete mít vlastní poslance, senátory, možná i poslanecký klub. Zatím z toho nic není. Je něco, co nevíme, nebo ten projekt nedopadl?

Nevyhlašoval jsem žádný projekt. Projekt mít poslance a senátory samozřejmě máme, ale napřed musí být nějaké volby.

V červnu jste mluvil o tom, že by se k vám mohli připojit někteří stávající zákonodárci. Konkrétně jste říkal, že vidíte šanci u více než deseti poslanců.

No, tak někteří se k nám upřímně hlásí, někteří třeba ze senátorů budou zítra na sněmu. A je řada dalších lidí, kteří nám vyjadřují sympatie nebo jsou nespokojeni ve stávajících politických stranách. Ale říkám to furt dokola: nemám teď za prioritu vytvořit z odpadlíků poslanecký klub. To byla vždy spíš snaha novinářů zjišťovat, o koho jde. Jestli je to Mališ, Foldyna, támhleten nebo támhleten. My se teď soustředíme na něco jiného. Deset tisíc příznivců je hodně, vytvořili jsme velice podrobný program. Čili se nesoustředím na to, že bych teď chodil na pivo s poslanci a lámal je, aby vystřelili z vlastního klubu a šli k nám. To přijde evolučně samo.

Zastavil bych se u jména Jaroslava Foldyny, kterého se teď neúspěšně pokusili vyloučit z ČSSD. Berete ho jako potenciálního člena Trikolóry? Přece jen jde o člověka, který býval i v rámci ČSSD vždy hodně nalevo...

Heleďte, pan Foldyna je členem ČSSD, jejího poslaneckého klubu a členem vládní většiny. Čili zpravidla hlasuje proti nám, nebo jinak než já. Nebudu dělat rozhovor o sto devadesáti poslancích a říkat, který je mi protivný. Lidsky mám pana Foldynu rád, protože mazanejch týpků, kterým očička hrají a běhá jim v nich kalkulačka, je hodně, ale emotivních lidí, kteří něco myslí upřímně, relativně málo. Pan Foldyna je jedním z nich. V národních otázkách se shodujeme, v odporu vůči nové levici také, v ekonomických otázkách moc ne.

Vládní většina byla donedávna kvůli bizarnímu sporu o obsazení ministerstva kultury vážně ohrožena. Během toho se říkalo, že kdyby ČSSD z vlády odešla, mohl by se Andrej Babiš opřít o nezařazené poslance včetně vás a Zuzany Majerové Zahradníkové z Trikolóry. Zajímá mě, zda si umíte představit, že byste podporoval Babišovu vládu ještě v tomto volebním období?

Zaprvé se ohradím proti tomu „se říkalo“, to jsou takové obraty... No, někdo to asi říkal, ale já ne.

Na druhé straně jste to v té době nijak kategoricky nevyloučil.

Myslím, že jsem to řekl jasně, a klidně to zopakuji. Nemáme ani dostatek poslanců, ani mandát voličů k dělání jakékoli rekonstrukce vlády. Čili naprosto vylučuji, že bychom se v tomto volebním období zapojili do jakýchkoli rekonstrukcí vlád.

Pokud uspějete za dva roky ve volbách do Sněmovny, můžete stát snadno před rozhodnutím, zda se raději spojit s Babišovým ANO, nebo jestli se přidat na stranu opozice v čele s ODS, která vás vyhodila. Její předseda Petr Fiala vyhlašuje, že chce být příštím premiérem. Co je pro vás nyní přijatelnější?

Trikolóra není žádný trucpodnik vůči ODS, ale politický subjekt, který hájí hodnoty, jež tady podle našeho názoru nikdo jiný nehájí. Chceme zrušit plošnou inkluzi ve školách, snižovat daně, prosadit, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. Prosadit, aby stát neotravoval občany na každém kroku, neotravoval řidiče, aby o kůrovci nerozhodovali nějací aktivisti, ale lesníci. To všechno jsou pro nás strašně důležité věci. Když budeme mít málo hlasů, tak se s námi třeba nebude nikdo bavit. Pokud budeme mít tolik hlasů, aby se s námi počítat muselo, budeme se rozhodovat podle toho, s kým ten program prosadíme. Jinak to, že by byl Petr Fiala premiérem, tomu myslím nevěří ani jeho manželka. Ale budiž.

Nejbližšími volbami před vámi jsou ty krajské a do Senátu na podzim příštího roku. I mezi zakládajícími členy Trikolóry jsou prý rozepře, zda se jich účastnit, protože v nich můžete coby nezavedené hnutí snadno prohrát, což by nebyl dobrý začátek. Jaký na to máte názor vy?

Rozhodnutí, v jakých krajích a s kým kandidovat, uděláme zhruba koncem října. I na základě průzkumu, který máme zadaný. Také na základě situace v jednotlivých regionech, jak tam budeme silní, kolik silných lokálních kandidátů budeme mít. Obecně jsme proti krajům a také k existenci Senátu máme poměrně negativní vztah, takže to samozřejmě nejsou volby, na které bychom se z povahy věci nějak bytostně těšili. Na druhé straně rozhodně v řadě krajů kandidovat budeme, protože nelze nechat schopné lidi rozcvičovat dva roky do sněmovních voleb.

Jak upozornil kolega Miroslav Korecký, ustavující sněm paradoxně pořádáte v brněnském hotelu Cosmopolitan. Nebylo by pro vaše hnutí z jeho podstaty vhodnější, abyste se sešli třeba v Selské jizbě nebo v Českém či Moravském domě?

Četl jsem, že to pan Korecký napsal. Smál jsem se tomu, bylo to vtipné. No, upřímně, v Brně je bývalý hotel Boby, nyní Cosmopolitan, největším hotelem. Nás tam bude k osmi stům lidí, takže nebylo jiné místo, kam bychom se nějak rozumně vešli. Název jsme neřešili.