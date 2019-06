Šanci vidí Klaus u více než deseti nespokojených poslanců napříč stranami

„Lidí, co mi řekli tak napůl v žertu, já už jsem tak vytočený, já jdu k vám, tak těch je určitě víc než deset,“ prohlásil Klaus mladší v pořadu Rozstřel s tím, že by ho potěšilo, kdyby Trikolóra měla poslanecký klub do ustavujícího sněmu spojeného s programovou konferencí, který bude na přelomu září a října. Nikoho z poslanců však nejmenoval. Spolu s ním hnutí založila bývalá členka ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

„Ve Sněmovně mám nadstandardní, přátelské vztahy se spoustou poslanců z různých politických stran. Je tam řada poslanců, která je nespokojená v těch stávajících stranách, to je prostě fakt,“ řekl Klaus mladší v Rozstřelu.

„Kdyby v září něco takového vzniklo, abychom měli poslanecký klub na celostátní ustavující sněm, tak to bude milé, ale není to priorita,“ dodal poslanec.



Při představení nového politického uskupení Trikolóra hnutí občanů přečetl herec Marek Vašut přátelské zdravice dvou členů senátního klubu ODS - majitele sázkového kolosu Iva Valenty a Jaroslava Zemana. Ani jednoho ale zatím Klaus k těsnější spolupráci s uskupením Trikolóra hnutí občanů nezískal.



Kdyby šel na Mt. Everest, tak mu také popřeju, uvedl Zeman

„Přeji Trikolóře, aby dnes vkročila do politiky pravou nohou. Přeji vám, Václave, abyste naplnili očekávání vašich voličů,“ četl Vašut při představení nového hnutí Trikolóra vzkaz senátora za Jablonecko a starosty obce Albrechtice v Jizerských horách Jaroslava Zemana.

Senátor za Jablonecko Jaroslav Zeman

„Já už mám tak naloženo, že nemohu další aktivity přijímat. Mám své podnikání v hračkářském sektoru, lyžařské vleky, starostování a senátorování. Už nemůžu další náklad nést,“ odmítá ovšem zatím Zeman, že by chtěl do Trikolóry vstoupit.

„Jsem přející člověk a když se něco nového narodí, tak popřeju hodně zdaru a úspěchů. Kdyby šel na Mount Everest, tak mu také popřeju hodně zdaru. S panem Václavem Klausem mladším se znám od jeho vstupu do politiky, tak to beru jako normální, že někomu, koho znám, popřeju hodně zdaru. Jsem už mimo struktury ODS. Funguji ale v klubu ODS v Senátu, a tak si myslím, že to zůstane,“ řekl iDNES.cz Jaroslav Zeman, který se s ODS rozhádal a v únoru si v ní pozastavil členství.

S Klausem ml. se shoduji v mnoha názorech, říká Valenta

„Přeji nové politické straně hodně zdaru a úspěchů. Je třeba, aby na české politické scéně bylo čím dál více těch, kteří mají odvahu hlasitě hájit zdravý rozum a nazývat věci správnými jmény,“ napsal Trikolóře k jejímu vzniku senátor Ivo Valenta.

„S panem Václavem Klausem ml. se shoduji v mnoha názorech a postojích. Fakt, že založil novou politickou stranu, je jen logickým vyústěním vzniklé situace. Česká politika potřebuje lidi, kteří se nebojí nazývat věci pravými jmény a bojovat za prosazení zdravého rozumu,“ uvedl pro iDNES.cz senátor Valenta, majitel herního holdingu Synot a spolumajitel Parlamentních listů.



Majitel společnosti Synot a senátor Ivo Valenta.

„Za sebe však mohu jen znovu zopakovat, že si i nadále zachovám svou nezávislost a nebudu vstupovat do žádné politické strany,“ zdůraznil Valenta, jenž je stejně jako Jaroslav Zeman jedním z 18 členů klubu ODS v horní komoře parlamentu. Strana se tak nyní nemusí být, že by se její klub zmenšil.

„Jsem přesvědčen, že oba v našem klubu zůstanou, i když nejsou členy ODS,“ řekl iDNES.cz předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil.

A ačkoliv se Klaus mladší při představení nového hnutí chlubil, že jde o nové parlamentní hnutí, zatím disponuje ve Sněmovně dvěma hlasy - Klausovým a poslankyně Markéty Majerové Zahradníkové, která odešla z ODS, když výkonná rada strany Klause mladšího vyloučila.