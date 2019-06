Czexit v programu nemáme, říká zakladatel hnutí Trikolóra Klaus mladší

„V současnosti máme zatím devět členů. Nyní máme provizorní předsednictvo a do září máme čas se rozhodovat, v jakých volbách budeme chtít kandidovat. Už teď ale víme, že zásadní pro nás budou ty parlamentní, tedy ty v roce 2021,“ uvedl v Rozstřelu politik.

„Myslíme si, že u nás není v pořádku především správa veřejné sféry, ať už se to týká důchodů, oblasti školství a podobně. Cílem našeho hnutí tedy je ‚vzít si naši zemi zpátky‘ od těch, kteří se na nefunkčnosti tohoto systému podílí. A přesunout ho zase trochu více do správy občanů, běžných, normálních lidí, kterých se ten systém dotýká,“ dodal.

Hnutí Trikolóra se prezentuje jako konzervativní. Dotýká se ale také ekologických nebo kupříkladu genderových témat. „Proto nemůžu říct, že bychom patřili vyloženě k pravici nebo levici. Chceme se zaměřovat na témata z obou oblastí,“ řekl Klaus mladší.

„Chceme chránit hlavně poctivé lidi, kteří pracují a platí daně. Ideálním stavem je přitom pro nás tradiční rodina, tedy máma, táta a dítě. Tyto hodnoty by se podle nás neměly měnit a mělo by se za jejich udržení bojovat,“ řekl politik.

„Ze začátku jsem byl trochu skeptický k našemu ‚národnímu‘ názvu. S narůstající ztrátou suverenity České republiky to pojmenování už ale vidím jako dobrý krok. Občan, rodina, národ, stát - to jsou přece hodnoty, na které by měl být kladen největší důraz. A to naše hnutí ztělesňuje,“ uvedl.



Moje sympatie mají Salvini a Farage, prohlásil Klaus

„Pokud by se naše hnutí dostalo do Poslanecké sněmovny, smyslem by bylo hlavně dát lidem to, co od nás požadují. Ale samozřejmě je přirozeně smyslem také vládnout. Záleželo by také, jaký soulad by s námi měly ostatní strany. Zatím tedy určitě nemohu říct, s kým bychom potenciálně vládli a s kým ne. Do vlády každopádně půjdeme, pokud tam bude velká šance, že náš program prosadíme,“ řekl politik.

„Myslím, že bude dobré nejprve počkat, jak bude naše hnutí úspěšné, jak a zda se vůbec uchytí. Ale určitě mají už teď moje sympatie osoby jako Salvini, Farage, a podobně. Zkrátka lidé, kteří ve světě povstali proti tomu mainstreamu a chtějí hájit skutečné hodnoty. Stejně jako naše hnutí,“ uzavřel Klaus mladší.

Nové politické uskupení Václav Klaus mladší představil v pondělí. „Chceme bránit konzervativní hodnoty a zdravý rozum,“ řekl Klaus při slavnostním představení Trikolóry. „Přišel čas vzít si naši zemi zpátky,“ zdůraznil (podrobnosti o vizích nového hnutí najdete v článku Přišel čas vzít si naši zemi zpátky, řekl Klaus. Představil hnutí Trikolóra).

Hnutí vzniklo po vyloučení z ODS

Hnutí začalo vznikat poté, co vedení ODS vyloučilo Václav Klause mladšího ze strany. Někteří členové ODS včetně předsedy Petra Fialy ho kritizovali za neloajalitu ke straně. Poslední kapkou pro vedení ODS byly výroky Klause ml. v Poslanecké sněmovně při projednávání zákona o zpracování osobních údajů, když přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu během druhé světové války. To vše nakonec vedlo v březnu k jeho vyloučení ze strany.

Klaus mladší ODS již v minulosti jednou opustil. Poprvé vstoupil do strany v roce 2002, opustil ji v roce 2009 na protest proti tehdejšímu předsedovi strany Mirkovi Topolánkovi. Mezi občanské demokraty se vrátil až v roce 2016.



Václav Klaus ml. je absolvent Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 do roku 2014 byl ředitel pražského gymnázia PORG a poté sítě škol PORG v Praze a Ostravě. Poslancem se stal v roce 2017, když získal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů strany.