Přišli o řidičák kvůli drogám, ač byli „čistí“. Policejní testery chybují

Policejní šéfové kvůli chybám orientačních drogových testerů už nařídili, aby se policisté při odebírání průkazů chovali rozvážně. Desítky lidí si však stěžují, že kvůli horlivosti příslušníků bezpečnostních složek musely týdny na vrácení řidičských průkazů čekat.



Jaroslav S. se vracel po víkendu z chaty do Prahy, když jej s manželkou zastavili policisté. Kromě testu, zda před jízdou nepil alkohol, jej vyzvali, aby si „lízl“ tester, jestli v těle nemá drogy. Beze všeho se podrobil. Jenže test byl pozitivní na amfetamin či metamfetamin. Překvapený řidič sám okamžitě žádal krevní test. Policisté mu nicméně na místě zadrželi řidičský průkaz a jako zdůvodnění v úředním záznamu zaškrtli, že muž se chová nervózně.

Jaroslav v krvi žádné drogy neměl. „Od počátku jsem říkal, že to musí být chyba, že jsem nikdy drogy neužíval a že klidně pojedu na krev. Byl jsem z toho ale opravdu nervózní, protože jsem nechápal, jak se to mohlo stát, a měl jsem obavu, co vlastně teď bude,“ vypráví padesátiletý Jaroslav.

Policistům nicméně podezření stačilo. Důkladně vyplnili úřední záznam, že řidič je podezřelý z požití „jiné návykové látky“, v úředním záznamu vyplnili přesný čas, kdy mu dali dýchnout, i přesný test na drogy pomocí „lízacího“ testeru Drugwipe 5S. V kolonce zjištěná návyková látka odškrtli amfetamin, mentamfetamin, stejně tak to, že řidič popírá, že by kdy drogy užil. Na druhé straně záznamu pak své podezření vysvětlili: Chování – nervózní, nálada – ustrašená.

Policisté mohou podle zákona řidiči odebrat na místě řidičský průkaz i po pouhém orientačním testu, odeslat jej k řešení na radnici či magistrát do správního řízení, a to dříve, než mají v ruce výsledky testu krve. Sama policie bývá na vážkách – odebrat průkaz okamžitě, nebo až budou výsledky krve?

„Policisté často z opatrnosti okamžitě řidiči řidičský průkaz zadrží, byť ještě nemají výsledky krevních rozborů. Představte si, že by mu průkaz nechali, šofér by pokračoval v jízdě, havaroval a někoho zranil a ukázalo se, že byl skutečně pod vlivem drog. Všichni by pak vyčítali policistům, proč jej nechali řídit,“ vysvětluje jeden z dopravních policistů.

Testery v 10 procent případů chybují

Drugwipe 5S je tester, který policie používá nejčastěji: řidič ho olízne a ze slin se po chvíli ukáže výsledek. Ten je pozitivní, pokud se jako u těhotenských testů objeví červená linka. Detekovat umí marihuanu, hašiš, THC, metamfetaminy, extázi, kokain, crack, heroin či morfin, novější verze i benzodiazepin.

Policejní test na drogy - DrugWipe 5S

Policejní test na drogy Policejní testy na přítomnost omamných látek jsou nejčastěji DrugWipe 5S. Jde o orientační testy, kdy je vzorek slin přenesen na testovací proužky, které obsahují specifické protilátky pro jednotlivé drogy. U řidičů prokážou stopy marihuany, hašiše, amfetaminů, metamfetaminů, kokainu, heroinu, morfinu. Test je pozitivní, pokud se na testeru objeví červený proužek u příslušné zkratky jednotlivých drog.

MF DNES hovořila s dvacítkou policistů, jaké mají zkušenosti s těmito testery. Shodují se, že zhruba v deseti procentech chybují, ačkoliv výrobce slibuje spolehlivost až 99 procent, v některých materiálech pak 95 procent.



Policie o chybách, kdy rozbor krve následně prokáže, že řidiči žádnými drogami v době kontroly ovlivněni nebyli, ví. Přesto testery hájí. „Plní účel, za kterým byly pořízeny, a nemáme vůči nim výhrady. Jde pouze o orientační test a v případě pozitivního výsledku následuje odborné lékařské vyšetření,“ popisuje mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

V kolika případech řidiči nad testery vyhráli, policie neví. Žádnou statistiku – ani tu, kolik řidičů podrobila testům – nevede. Nicméně odborníci na drogovou problematiku popisují, že chybovost testerů může být zkreslena tím, jak dlouho v krvi jednotlivých řidičů stopy po drogách vydrží. Kupříkladu u marihuany ji mohou detekovat testery i například po měsíci, co dotyčný vykouřil jointa, ale v krvi už žádné stopy nebudou. „Účinné látky se z těla každého odbourávají jinak dlouhou dobu. Proto mohou nastat případy, kdy je přístroj detekuje, avšak ve skutečnosti už je člověk v těle nemá a nelze tvrdit, že řidič byl ještě v době kontroly pod vlivem marihuany,“ říká protidrogový streetworker Aleš Jáchym.

Ani teplo, ani mráz

S tím souhlasí i policejní prezidium. „Nemusí se jednat o chybu testeru, ale o projev návykových látek v jednotlivých tělních tekutinách. Může tak nastat rozdílný výsledek, kdy je orientační test na místě ze slin nebo potu pozitivní a následný rozbor krve negativní. U drog je oproti alkoholu rozdílná doba, po kterou jsou detekovatelné z krve řidiče,“ dodává mluvčí.

I proto policisté dostali interní pokyn, aby s odebíráním průkazů okamžitě po zastavení řidičů byli obezřetní. „Je to na uvážení policisty, v interním pokynu je výslovně uvedeno, že pokud je test pozitivní a řidič nejeví známky ovlivnění, nedoporučuje se řidičský průkaz zadržovat,“ dodává Rubášová.

A právě to je úskalí – je tak na subjektivním vyhodnocení situace policistou. „V mém případě si podezření obhájili tím, že jsem byl nervózní a ustrašený. Kdo by nebyl, pro mě to byla nepříjemná situace, jako obchodní zástupce řidičský průkaz potřebuji k práci, řízení pod vlivem drog je trestný čin a kromě toho, vysvětlujte to šéfovi...,“ stěžuje si šofér Jaroslav S.

Ještě detail – provést u šoférů test na drogy stojí policii nemalé peníze. Zatímco náústky pro dechové zkoušky kupuje za 4 koruny jeden, cena jednoho testu DrugWipe 5S je pro policii skoro 460 korun.

To, že se tester DrugWipe splete, může mít i jednoduché vysvětlení. Jeho funkčnost může ovlivnit to, jak jej policie skladuje a vozí. Podle výrobce se totiž smí skladovat pouze při teplotách mezi dvěma a 25 stupni Celsia s tím, že „vysoké teploty či mráz“ test poškodí a řidič nesmí deset minut před testováním nic jíst ani pít.

A na trhu jsou i ústní vody proti testerům. „Funguje bezprostředně po aplikaci a dokáže celkem spolehlivě obelstít test policie na drogy,“ láká na webu jeden z e-shopů.