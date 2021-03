Znovu posouváme hodinky. Konec střídání zimního a letního času zrušil covid

Letní čas bude platit následujících sedm měsíců. Poslední říjnový den se vrátí standardní středoevropský čas, takzvaný zimní. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní svůj původní účel, tedy úsporu energií.

Při letním čase se nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je obvykle o jednu hodinu posunut dopředu. Účelem jeho zavedení byla původně úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení, podle energetiků změna času ale velké úspory elektřiny nepřináší.



Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, důvodem byla tuhá zima a ropná krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se ČR připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.



Reálné zrušení střídání času je v nedohlednu

O zrušení letního času se v Česku začalo mluvit už v 90. letech. Pekař Stanislav Pecka ze Sobětuch bombardoval úřady peticemi za zrušení střídání času dvě desetiletí. Vážně se o změně začalo mluvit v roce 2018. Klíčovým datem byl 31. srpen 2018, kdy předseda Evropské komise Jean–Claude Juncker řekl v německé televizi: „Lidé to chtějí, my to uděláme.“

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch na začátku března 2019 odhlasoval zrušení povinného střídání času v roce 2021. Evropská komise návrh řešila na základě konzultace, které se zúčastnilo 4,6 milionu obyvatel více než půlmiliardové Evropské unie. Pro zrušení střídání času bylo 84 procent dotázaných.

Pak ale snaha o zrušení utichla, nejdříve kvůli volbám, pak kvůli pandemii koronaviru, a ani Česko ještě neřeklo, jaký čas bude vlastně v zemi platit – letní prodlužuje lidem večery a zimní jim zase bere světlo při vstávání. Při volbě celoročního času by byl podle odborníků pro člověka ale příznivější pásmový čas, který platí v zimě. Kdy lidé přestanou dvakrát ročně přeřizovat hodiny, tak není jasné.