O víkendu přijde změna času. Začne platit letní čas, bude déle světlo

Každý rok se čas posouvá v poslední březnový víkend. Ve dvě hodiny ráno středoevropského času se hodiny posunou na třetí hodinu ranní. Změna z letního času na klasický středoevropský čas, takzvaný zimní, přijde o necelých sedm měsíců později v poslední říjnový víkend.

Letní čas se původně zavedl kvůli úspoře energií, podle řady odborníků však již tento účel neplní a naopak má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí.

Podle Kateřiny Červené z Národního ústavu duševního zdraví se změnou času může dostavit horší nálada, snížený výkon i pozornost, což způsobuje vyšší počet dopravních nehod, ale i vyšší riziko infarktu a mrtvice.

„Naše biologické hodiny, spouštějící v těle nejrůznější procesy, řídí mozek hlavně podle světla a tmy, a nejsme-li v souladu s dnem a nocí, mohou nastat problémy,“ uvedla Červená.

Evropská komise v roce 2018 kvůli sílící kritice střídání času uspořádala takzvané veřejné konzultace. Podle ministerstva práce dorazilo 4,6 milionu odpovědí. Pro zrušení změn času se tehdy vyslovilo 84 procent respondentů.

Střídání času mělo původně skončit už v roce 2019, členské státy se ale na jednotném čase nedohodly. Ani Česko ještě nepřišlo se stanoviskem, jaký čas by měl v zemi platit – letní prodlužuje lidem večery a zimní jim zase bere světlo při vstávání. Možný konec letního a zimního času se ale posunul až na rok 2025.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK z podzimu 2018 se zrušením střídání času souhlasilo 70 procent dotázaných. Dvě třetiny lidí uvedly, že jim posuny času nevyhovují. Celkem 44 procent respondentů si přálo trvale letní čas a 24 procent zimní.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, důvodem byla tuhá zima a ropná krize. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se ČR připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.