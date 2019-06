Soud s příslušníky StB byl odložen. Obhajoba zpochybnila nestrannost senátu

Na území Prahy 6 sídlil zaměstnavatel obviněných. Podle soudkyně Olgy Kalášové je však v případě, kde není zařazení jednoznačné, odpovědný soud na kterém byla podána obžaloba, tedy Obvodní soud pro Prahu 1. Námitku senát zamítl. „Váš závěr svědčí o tom, že jste ve věci podjatí, porušili právo na spravedlivý proces,“ reagoval Vaněk. V důsledku rozhodnutí zpochybnil nestrannost senátu.

Jeho klient, obžalovaný Karel Vykypěl, se k soudu nedostavil. Přišli pouze další dva obžalovaní Milan Kopinec a Vladimír Novotný. Jednání se neúčastnila ani poškozená Ivanka Lefeuvre, dříve Hyblerová. Podle jejího zmocněnce Petra Blažka však má v přijet a své vyjádření soudu přednést.

Žena se k trestnímu řízení připojila s požadavkem na náhradu škody, jejíž výši v úterý Blažek nespecifikoval. Disidentku však podle něj mnohem více než náklady spojené s vystěhováním zasáhlo zpřetrhání rodinných vazeb.

Podle obžaloby zneužívali bývalí příslušníci StB svou pravomoc při jednání s odpůrci komunistického režimu. Případ se zabývá nedobrovolným vystěhováním a celkově špatným zacházením s disidentkou Lefeuvre. „Jedná se o poměrně širokou škálu věcí, od domovních prohlídek, jedna trvala až sedm hodin, přes vyvedení z bytu v nočních hodinách nebo vyzvedávání manžela Martina Hyblera bez předvolánky k výslechům,“ vysvětlil zmocněnec Lefeuvre Petr Blažek. Rodina se třemi malými dětmi nakonec nátlak nevydržela a v roce 1982 souhlasila s vycestováním. Rodina odešla do Francie. Tam žije Lefeuvre dodnes.



Vyhnání Asanací

Pozdější šéf kontrarozvědky Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem 90. let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu lidí, zejména v době očekávaných protestních akcí občanů. Vykypěl dostal trest 3,5 roku.

Lefeuvre emigrovala v rámci akce Asanace. Cílem operace bylo donutit k emigraci nepohodlné lidi, zejména signatáře Charty 77, k nimž poškozená patřila. „Velmi se angažovala v pomoci lidem, kteří byli tehdy pronásledování. V souvislosti s letákovou kampaní byla odsouzena už na začátku sedmdesátých let,“ popsal Blažek.

V minulosti už v souvislosti s Asanací padlo několik rozsudků. Za týrání disidentů dostali nepodmíněný trest v délce tři a půl roku Zbyněk Dudek a jeho kolega Jiří Šimák. S tříletými podmínkami odešli Vladimír Stárek, Zdeněk Wiederlechner a bývalý šéf krajské správy Sboru národní bezpečnosti Prahy a středních Čech Zdeněk Němec. Kvůli akci Asanace byl stíhán také předlistopadový federální ministr vnitra Jaromír Obzina. V lednu 2003 však zemřel, aniž vyslechl rozsudek.