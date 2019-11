Teď churavím já, pak zase ty. Soud brzdí estébáci vinění z šikany disidentů

Hudebník a člen skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec (vpravo) čeká na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1, který se 12. listopadu 2019 měl zabývat případem pětice někdejších příslušníků Státní bezpečnosti (StB) obžalovaných ze zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s akcí Asanace. (12.listopadu 2019) | foto: ČTK