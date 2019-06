Hospoda jako místo srazu disidentů. StB ale „živly“ dokázala vypátrat

To nejlepší z disidentských hospod. Znáte je? Beseda (Jihlava) Bývalý hotel Beseda na tehdejším Rudém náměstí (dnes náměstí Svobody) byl od roku 1986 sídlem Okresního klubu mládeže. Pod rouškou různých kulturních akcí i částečně fiktivních zájmových kroužků se tu scházeli disidenti z okruhu Klubu angažovaných nestraníků a prolínali se s místním undergroundem. Neuniformovaní příslušníci StB, kteří ji pravidelně střežili, tu nezřídka legitimovali studenty, kteří sem do kroužků skutečně docházeli. Spolek (Ostrava) „Chodilo se na Spolek, tam seděli estébáci, všelijací disidenti, policajti, veksláci, všechno u jednoho stolu,“ vzpomíná frontman skupiny Buty Radek Pastrňák. Byl to takový troj- až čtyřúhelník, vedle Spolku byla v Ostravě ještě hospoda U Waldemara, U Rady nebo Dílo. Ve městě horníků, pěstí socialismu, ale hospodská kultura disidentům příliš nakloněná nebyla. Místní vyhlášení disidenti, manželé Šavrdovi, se scházeli s přáteli doma. Střelnice (Brno) Ze Střeláku v Pisáreckém údolí je dnes ruina. Chodilo se tam na starobrněnskou desítku nevalné kvality. U dlouhých stolů tu venku běžně popíjeli mladiství, kterým pivo koupili starší kamarádi. Rádi sem chodili mladí disidenti, máničky i čichači toluenu. Poté, co byl v roce 1983 na poslední chvíli zakázán bigbítový koncert v Žabčicích, se právě na Střeláku sešla spousta zklamaných mániček, které tu veřejná bezpečnost brutálně seřezala. „Několik mladíků bylo pokousáno policejními psy,“ popisuje policejní zásah Petr Hrabalik v seriálu ČT Bigbít. Milenka (Brandýs nad Orlicí) Bývalý bubeník Plastic People of the Universe Pavel Zeman a jeho budoucí žena Jiřina se v domě na náměstí zabydleli v roce 1977, na návštěvě mívali třeba i třicet lidí najednou. Plastici sem jezdili zkoušet, protože v Praze to nešlo. „Pašijové hry velikonoční zkoušeli několik měsíců, víkend co víkend v domě na rohu náměstí naproti poště. Z ní to estébáci pečlivě fotili a natáčeli. My jsme vždycky chodili do hospody Milenka, tam jsme si dávali s Plastiky do nosu,“ vzpomínal na dodnes fungující hospodu muzikant Slávek Klecandr.