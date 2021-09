ČSSD tlačí předčasné penze, demokratická opozice zvýšení platů učitelů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Její ČSSD chce na poslední chvíli řešit úpravu pravidel pro odchod do předčasného důchodu u těžkých profesí. Změnu podmínek odchodu do předčasného důchodu chce sociální demokracie prosadit už potřetí v tomto volebním období a navrhne proto změnu programu schůze.



Dva poslanecké kluby ale mohou návrh ČSSD vetovat. Podle Maláčové bude ale v tom případě aspoň dobře vidět, kdo úpravu podmínek odchodu do předčasného důchodu chce a kdo nikoli.

Předčasné odchody do důchodu by koalice Pirátů a STAN podpořila, ale místopředsedkyně STAN Věra Kovářová kritizovala ministryni Maláčovou, že si „vyzobává“ některé body z toho, co projednávala komise pro důchodovou reformu – místo toho, aby vláda předložila návrh komplexní důchodové reformy.



Poslední šance na zákon dávající pedagogům 130 procent průměrné mzdy, burcuje Rakušan

Piráti a STAN usilují o přednostní projednání zákona, který by zaručil základní plat ve výši 130 procent průměrné mzdy v zemi.

Jde o zákon, který vrátil Senát a jehož projednání nechce hnutí ANO, ač jde o návrh, který do Sněmovny poslal ministr školství Robert Plaga, připomněl šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Úpravu, dávající pedagogům jistotu zvyšování platů, prosadili ve Sněmovně Piráti, když pro to byly všechny strany kromě ANO. Ministryně financí Alena Schillerová argumentuje, že by šlo o příliš drahé řešení a že vláda ANO a ČSSD už v průběhu tohoto volebního období platy učitelům zvýšila.

Přednostní projednání tohoto návrhu podpořila i koalice Spolu. Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjura ANO brání do roztrhání těla tomu, aby byl projednán tento návrh. Stanjura tak parafrázoval volební slogan ANO.

Komunisté trvají na návrhu na 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance

Poslanci by měli v úvodu jednání projednávat návrhy, které jim vrátil Senát. Program schůze mohou poslanci ale ještě upravit. „Budeme postupovat velmi racionálně,“ řekl šéf KSČM Vojtěch Filip. Podle něj by měly být projednány všechny návrhy vrácené Senátem.

Komunisté chtějí podle Filipa projednat ve středu či v pátek pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. Pokud se tak nestane, mají připravené podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny.

Nezařazený poslanec Lubomír Volný v úterý navrhl projednat odvolání celé Rady České televize.

Sněmovna má přitom projednat Senátem vrácenou změnu zákona o DPH, do nějž senátoři navrhli prodloužení širšího nároku na odpočet daně pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024.