Paní ministryně facebookuje, tak ztlumí mobil. Maláčová kárala Schillerovou

„Paní ministryně facebookuje, tak ztlumí mobil,“ obrátila se Maláčová na Schillerovou, která už měla za sebou své vystoupení na vládní tiskové konferenci. „Dobře, výborně,“ dodala ještě Maláčová.

Spor mezi oběma ministryněmi byl i přímo na jednání vlády. To když Maláčová bojovala za návrh svých kolegů poslanců sociální demokracie, kteří prosazují předčasný odchod do důchodu pro pracovníky těžkých profesí.

A Schillerová, tak jako mnohokrát v minulosti s tím, co razila její vládní kolegyně z ČSSD, nesouhlasila. „Domnívám se, že není úplně zřejmé, kterých důchodů se to týká. Zvyšuje se sociální pojištění zaměstnavatelům a to se mi v pocovidové době nezdá vhodné,“ uvedla Schillerová.

Zda se končící Sněmovna před volbami ještě vůbec návrhem ČSSD bude zabývat, bude jasné v úterý.