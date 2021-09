Kvůli dříve nezaplacené pokutě může řidič přijít na místě o značku svého vozu

Policisté a celníci získají pravomoc požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku.



V současnosti vede podle ministerstva vnitra špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy, tedy stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a řidiči překračují povolenou rychlost.

„Máme zkušenosti z provozu takové, že zahraniční řidiči kamionové dopravy velmi často neplatí pokuty a spoléhají na to, že se jim nic nestane,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.



Požár ve Vejprtech mění pravidla pro požární zabezpečení zařízení sociálních služeb

Vyšší požární bezpečnost pobytových zařízení sociálních služeb by mělo zajistit jejich povinné vybavení požární signalizací. Počítá s tím schválená změna zákona o požární ochraně, kterou nyní posoudí Senát.

Zákon reaguje je na loňský požár ve Vejprtech na Chomutovsku. V domově pro mentálně postižené při něm zemřelo na místě osm lidí, další muž následně v nemocnici. Požár ve Vejprtech patří mezi nejtragičtější v Česku.

Pobytová sociální zařízení s elektrickou signalizací by byla napojena na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Povinnost by platila i pro současná zařízení sociálních služeb. Musela by ji splnit do tří let od nabytí účinnosti novely.

Předloha předpokládá, že na pulty centralizované ochrany hasičů by mohly být bezplatně připojeny rovněž elektrické požární signalizace v nemovitých národních kulturních památkách i v dalších vybraných nemovitých kulturních památkách.

Přednostní jednání o vyšších platech učitelů pětice opozičních stran neprosadila

Pětici opozičních demokratických stran se ve středu ve Sněmovně nepodařilo prosadit přednostní projednávání zákona vráceného Senátem, který by pedagogům garantoval 130 průměrné mzdy v zemi.

Návrh Lukáše Bartoně z Pirátské strany nepodpořili poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.



Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjura ANO brání do roztrhání těla tomu, aby byl návrh projednán. Stanjura tak parafrázoval volební slogan ANO. Jde o zákon, jehož projednání nechce hnutí ANO, ač jde o návrh, který do Sněmovny poslal ministr školství Robert Plaga.

Úpravu, dávající pedagogům jistotu zvyšování platů, prosadili ve Sněmovně Piráti, když pro to byly všechny strany kromě ANO. Ministryně financí Alena Schillerová argumentuje, že by šlo o příliš drahé řešení a že vláda ANO a ČSSD už v průběhu tohoto volebního období platy učitelům zvýšila.

Poslanec ČSSD Sklenák má být kontrolor NKÚ

Na programu je také volba člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Tam by mohl zamířit nynější poslanec ČSSD Roman Sklenák. Navrhl ho prezident úřadu, rovněž býval poslanec sociální demokracie z jižní Moravy Miloslav Kala.

Odpoledne by měla Sněmovna projednat novelu zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí, která se týká části dostavby dálnice D1. Sněmovna by ji mohla schválit zrychleně už v prvním čtení.