Poslanci v lednu projednají obědy, nemocenskou, manželství gayů i konopí

Návrh ČSSD na zrušení karenční doby Senát zamítl. Dolní komora jej pravděpodobně přehlasuje a novelu potvrdí. Už při jejím schvalování pro ni zvedli ruku vedle poslanců vládních ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet ve Sněmovně toleruje, také poslanci opozičních Pirátů a polovina lidovců.

Insolvenční novelu horní komora upravila, na oddlužení by tak dosáhli i nejchudší. Sněmovní verzi kritizovali odborníci na pomoc předluženým. Z dosavadních informací vyplývá, že Sněmovna by mohla potvrdit své, přísnější znění předlohy.

Celkem by se Sněmovna měla vypořádat s pěticí předloh, které vrátil Senát. Patří mezi ně novela autorského zákona, která by v senátní verzi osvobodila od poplatků veřejně přístupné provozovny, v nichž například reprodukovaná hudba tvoří pouze kulisu a není předmětem podnikání. Umělci s tím nesouhlasí, přijetí návrhu podle nich mimo jiné naruší princip vlastnických práv.

V podvečer by poslanci měli diskutovat o situaci na modernizované dálnici D1. Na úseku dálnice na Vysočině zkolaboval v polovině prosince za sněžení provoz.



Jednání na téma D1 si vyžádala KDU-ČSL. A od premiéra Andreje Babiše chce nejen tato strana slyšet, jak hodlá situaci řešit a proč drží ve funkci ministra dopravy Dana Ťoka.



Pro koho je vlastně manželství?

Lidovci jsou podepsaní i pod dalším tématem, na které v prvních měsících letošního roku dojde řeč – pod návrhem, že manželství je svazkem muže a ženy. Konzervativně orientovaní poslanci KDU-ČSL s ním vyrazili proti předloze několika stran, která naopak chce umožnit manželské svazky i párům gayů a leseb (jak jejich anketa na toto téma dopadla právě opačně, čtěte zde).

„Debata o tom, zda rodina zůstane tradičním svazkem muže a ženy, je pro mě jedno z nejdůležitějších témat nového roku,“ říká poslanec ODS Jan Skopeček, příznivec zachování současného stavu.

VIDEO: Anketa mezi poslanci: Jsou pro sňatky homosexuálů? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mírně navrch mají příznivci změny ve prospěch gayů a leseb – pro je vláda a nahrává jim i to, že ke změně stačí získat nadpoloviční většinu hlasů ve Sněmovně.



„Uvažuji o tom, že budu vetovat manželství homosexuálů,“ řekl prezident Miloš Zeman před časem v TV Barrandov. Podle svých slov nemá nic proti jejich sexuální orientaci, ale za základní funkci rodiny považuje výchovu dětí. A tuto funkci podle něj homosexuální páry nejsou schopné plnit.V případě lidoveckého návrhu, který zakotví, že manželství je výlučně svazkem muže a ženy, by totiž šlo o změnu ústavy, a k té je potřeba získat podporu tří pětin poslanců i senátorů. Zrovna tak se ale může stát, že nakonec neprojde ani jeden návrh a zůstane zachován současný stav. Už loňské dění ve Sněmovně totiž ukázalo, že poslancům se do jednání příliš nechce.

Podobně obtížnou cestu čeká zákon o celostátním referendu. Ve Sněmovně jsou v tuto chvíli hned tři: z SPD, KSČM i ČSSD. Relativně nejblíž ke schválení by mohl mít návrh sociálních demokratů, má totiž i podporu koaličního ANO. Jenže...

„Referendum je jenom takový koaliční taneček předstírající důvěru. Ale protože jde o ústavní zákon a Senát opakovaně řekl, že ho nikdy nepustí, tak je jasné, že to stejně neprojde,“ upozorňuje šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský.

„Musíme se zástupci Senátu trpělivě jednat,“ říká šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Piráti tlačí konopí

Hned na první letošní schůzi se poslanci mohou dostat i k pirátskému návrhu, který legalizuje pěstování a držení konopí. Návrh má šanci projít, kromě Pirátů ho totiž podepsala i část poslanců ODS, TOP 09, ale také koaliční ČSSD a hnutí ANO. „Nekouřím trávu ani cigarety, ale připojil jsem se k tomu, protože nemá smysl kriminalizovat něco, co už je stejně celkem běžné,“ vysvětluje Patrik Nacher z ANO.

Hnutí však o možné podpoře zákona čeká ještě velká debata: šéf ANO Andrej Babiš je totiž pro to, aby bylo povoleno pěstování konopí pro léčebné účely, zdrženlivější už je ale k tomu, aby bylo legalizováno jeho použití i jako rekreační drogy.

Z dalších témat se poslanci několika stran shodují na zavedení institutu hromadných žalob. Na předloze pracuje ministerstvo spravedlnosti a do Sněmovny by mohla přijít v polovině roku. „V případě uplatnění tohoto institutu by se soudní rozhodnutí vztahovalo na osoby ve stejném právním postavení, i kdyby nebyly aktivním účastníkem řízení. Očekávám vzrušenou debatu,“ odhaduje Chvojka.