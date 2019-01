Demagogie, na kterou doplatí všichni, kritizují umělci návrh autorského zákona

Senát na podnět Iva Valenty (Soukromníci) na konci prosince schválil návrh na změnu autorského zákona v oblasti odměn za užití hudby. Změna by se měla týkat podniků a provozoven, kde hudba údajně nemá vliv na hospodářský výsledek podnikatele, tedy například kadeřnictví, potraviny či drogerie. Nyní bude záležet na tom, zda senátní verzi novely autorského zákona odhlasují i poslanci.



Majitel společnosti Synot a senátor Ivo Valenta.

Podle Valenty je již v mezinárodním a evropském právu jasně zakotveno, že pokud šíření autorsky chráněného díla nemá tzv. hospodářský význam, tak je možné stanovit výjimku z poplatkové povinnosti.



„Pokládám za absurdní, že každý i sebemenší živnostník musí platit OSA a dalším kolektivním správcům mnohatisícové poplatky jen za to, že má např. ve svém kadeřnictví nebo kanceláři puštěné do podkresu rádio nebo televizi. Provozovatelé rádia i televize již jednou zaplatili autorům za to, že budou šířit jejich díla. Tak nerozumím tomu, proč by se tak mělo dít opakovaně,“ argumentuje Valenta.

SAI však tvrdí, že návrh je v rozporu jak s evropským právem, tak s jejich autorským právem. „Radikálně zasahuje do našeho soukromého vlastnictví. Případné přijetí návrhu vnese nejistotu mezi provozovatele i tvůrce samotné (autory textů, hudby, interpretů, herců, dabérů, režisérů a vydavatelů), povede k zahlcení českých soudů soudními spory a zásadně naruší princip vlastnických práv,“ tvrdí svaz.



Hoteliéři už tenhle spor prohráli, připomněl Vašut

Marek Vašut zastupující Hereckou asociaci mimojiné připomněl případ, kdy se o placení za užívání hudby soudili zástupci hotelů. „Evropské soudy už jednoznačně rozhodly, že návrhy tohoto typu nejsou v souladu s evropským právem,“ uvedl Vašut. Pokud by došlo k přijetí Valentova návrhu, bylo by podle něj pouze otázkou času, kdy jej evropská instance opět zruší.

Marek Vašut.

„Ovšem pokud by tyto právní tahanice znovu trvaly tři roky, je to jako by si provozovatelé od nás zadarmo koupili tříletý kredit,“ upozornil Vašut.

„Pro senátora Valentu je to populistická záležitost, protože si jednoduše spočítal, že živnostníků je víc, než interpretů,“ tvrdí hudební skladatel Ondřej Soukup. „Je to demagogie, na kterou nakonec doplatí všichni občané a v Evropě budeme za ´banánovou republiku´,“ doplnil.



Porušení právního státu, řekl Michal Prokop

„Nabízíme regulérní zboží, které jsme vyrobili, a je pouze na uživateli zda si ho koupí,“ uvedl za hudebníky Michal Prokop. Podle něj stojí autorské právo na jednoduchém principu, že jde o klasický byznys. „Pokud obě strany nejsou v rovnováze, je to podle mě přímé porušení principů právního státu,“ dodal.

„Veřejnost a ani parlament si často neuvědomují, co duševní vlastnictví obnáší. Mnohdy mají pocit že to, co je jednou zveřejněno, je automaticky majetkem všech. Není to tak,“ upozornil předseda Svazu autorů a interpretů (SAI) Jiří Vondráček.



Poslanci dostali petiční dopis

Tiskové konference se zúčastnili také producent Oldřich Lichtenberg, nebo zpěvák skupiny Olympic Petr Janda, a odborníci na legislativu. SAI společně s Hereckou asociací také připravil petiční dopis, který zaslal poslancům, předsedům klubů i senátorům.

V dopise se mimojiné píše o tom, že senátní návrh nebyl prodiskutován se žádnými oprávněnými majiteli práv ani právníky a nebyl brán zřetel na mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva. A vyzývá poslaneckou sněmovnu a vládu, aby návrh zákona nepřijala. Pod petici už se podepsalo přes 1600 umělců.