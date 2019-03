Poplatky za hudbu v hospodě by měly skončit, navrhují ANO a SPD

10:56 , aktualizováno 10:56

Restaurace, kadeřnictví a další provozovny, v nichž zákazníci mohou sledovat rozhlasové nebo televizní vysílání, by mohly být osvobozeny od placení autorských poplatků. Navrhli to poslanci ANO a SPD ve dvou samostatných novelách, které předložili poté, co Sněmovna odmítla obdobnou senátní úpravu vládní novely autorského zákona.