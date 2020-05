Poslanci budou znovu hlasovat o odkladu EET i o kompenzačním bonusu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Senát žádá o odklad třetí a čtvrté vlny EET až od července 2023. Jde například o řemeslníky, lékaře a advokáty. Parlament schválil už koncem března přerušení evidence tržeb. Má trvat ještě tři měsíce po skončení nouzového stavu, tedy zhruba do poloviny srpna.



Společníci malých společností s ručením omezeným by měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné kompenzační bonus 500 korun denně.



Schillerová: Projde-li verze Senátu, zastaví to bonus

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Senátoři chtějí změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku, aby nedopadal na obecní a krajské rozpočty. Příspěvek my se měl podle horní komory hradit přímo ze státního rozpočtu, nikoli formou vratky daně z příjmů zaměstnanců. Část tohoto daňového výnosu dostávají obce a kraje.

„Už dnes mají obce problém s výpadky příjmů,“ podpořila senátní verzi zákona místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Ministryně financí Alena Schillerová na iniciatu Senátu varoval, že jde o neproveditelný návrh, který by znamenal zastavení vyplácení kompenzačního bonusu, protože by to nemohla administrovat Finanční správa, které podávají OSVČ žádosti o vyplácení bonusu. Peníze už dostalo 700 000 OSVČ, jimž byla vyplacena částka kolem 15 miliard.

Počet osob s covid-19 dle krajů