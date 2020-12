Jaký bude příští rok? Plný naděje, změny i ve znamení sněmovních voleb

12:12

Celý svět včetně České republiky v letošním roce řešil především nový koronavirus. Ale co ten příští? Bude to rok změny, věří šéf ODS Petr Fiala. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové to bude rok, který přinese světu naději a možnost zlepšení situace. Předseda STAN Vít Rakušan si naopak myslí, že jaký bude rok 2021, to bude záležet pouze na nás.