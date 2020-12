Možná právě končí rok, který zásadním způsobem přepíše politickou mapu Česka. Anebo také ne.



Pozná se to už příští rok na podzim podle výsledku voleb do Sněmovny. Po letech, kdy tuzemské politice dominoval Andrej Babiš se svým hnutím ANO, mu totiž rostou konkurenti. Ne snad, že by Babiš stále nebyl na špičce. Nicméně letošní podzimní krajské volby ukázaly, že se leckde dokážou spojit a vítěze obejít. Otázkou samozřejmě je, zda by to takto „klaplo“ i na celostátní úrovni.