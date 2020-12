Piráti a STAN slibují nízké daně i rovnoprávné sňatky osob stejného pohlaví

„Nechceme stát, který je výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče,“ napsali Piráti a STAN do koaliční smlouvy, kterou ještě začátkem ledna bude schvalovat celostátní výbor Starostů a nezávislých a celostátní fórum Pirátů.



Co tedy voliči mohou od koalice Pirátů a STAN čekat? „Prosazujeme nízké daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší čistou mzdu. Proto podporujeme daňová opatření snižující náklady na práci, například valorizovanou slevu na poplatníka,“ zavazují se třeba v koaliční smlouvě. O výrazně vyšší slevu na dani usilovali Piráti již při schvalování vládního daňového balíčku, jehož přijetí bude od ledna znamenat konec superhrubé mzdy.

Pirát Mikuláš Ferjenčík dokonce ve Sněmovně nejprve získal podporu pro to, aby roční sleva dani na poplatníka vzrostla na výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok, tedy ze současných 24 840 korun na 34 125 korun v příštím roce, ale Senát to nakonec korigoval. Příští rok tak sleva na dani bude 27 840 a v roce 2022 o další tři tisíce korun vyšší.

Piráti a STAN, tak trochu překvapivě, chtějí podle koaliční smlouvy nechat přežít elektronickou evidenci tržeb, která je nyní pozastavena. „Na pozastavení EET navážeme jejím zrušením pro řemeslníky a drobné podnikatele (3. a 4. vlna),“ napsaly strany do programu, který zveřejnily. Znamenalo by to, že EET by dál platila pro restaurace, hotely a obchody.

Omezit exekuce, vynutit zákon o střetu zájmů

„Zastavíme 200 000 nezákonných exekucí. Chceme navrátit lidi v exekucích zpátky do běžného života a legální ekonomiky. Pro každého člověka musí být výhodnější oficiálně pracovat, než brát zakázky načerno kvůli obavám ze zabavení příjmu,“ píše se také v koaliční smlouvě Pirátů a STAN, kteří také slibují, že zavedou skutečnou vymahatelnost omezení plynoucích pro politiky ze zákona o střetu zájmů.

To je jasná narážka na současného premiéra Andreje Babiše, který podle opozice nevyřešil střet zájmů tím, že své firmy převedl do dvou svěřenských fondů.

Piráti a STAN slibují, že podpoří opatření ke snížení bezdůvodných rozdílů v příjmech mužů a žen a rovnoprávné sňatky pro osoby stejného pohlaví. Dosud mohou zavírat v Česku jen registrované partnerství. Návrh, který by to změnil, leží už dlouho ve Sněmovně, ale jeho podporovatelům se ho v tomto volebním období nepodařilo projednat ani v prvním čtení, odpůrci blokují i jeho zařazení na program.

„Zavedeme elektronický soudní spis s nahlížením na dálku a standardy kvality, občané tak budou moci nahlížet do spisů z domova, jednání se zrychlí a ušetří se peníze za poštu,“ slibuje také koalice, která sama sebe definuje jako středové a protikorupční uskupení.

Mezi její sliby v ekologické oblasti patří naplňování klimatických cílů EU a Pařížské dohody, zejména rychlé ukončení provozu uhelných elektráren. Prověří i možnost zavedení uhlíkové a ekologické daně a ukončení neperspektivních fosilních dotací.

Příprava na přijetí eura i zodpovědné řešení migrace

V programu lze nalézt i legalizaci a zdanění konopí, o což Piráti dlouhodobě usilují, spuštění přípravy na přijetí eura či spuštění portálu umožňujícího založit firmu za pouhý jeden den. V zahraniční politice nová koalice slibuje například spolupráci s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace, změny klimatu a dalších globálních problémů. „Kvóty na počty migrantů nepodporujeme,“ napsaly ale strany do programu, aby si tak někdo nevykládal zodpovědné řešení migrace.

Koalice Pirátů a STAN má ambici vyhrát volby, jejichž termín prezident Miloš Zeman v pondělí vyhlásil na 8. a 9. října příštího roku.

Podle prosincového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by Piráti samostatně získali 20 procent a hnutí STAN 10,5 procenta. Momentální obliba těchto dvou stran u veřejnosti by tedy stačila na to, aby společně porazily dosud dominantní hnutí ANO, které začíná ztrácet a volební model Kantaru mu přisoudil 25 procent.