Piráti a STAN představují společný postup do sněmovních voleb 2021

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Mezi společné cíle obou stran patří transparentní hospodaření státu, férové a jednoduché daně, spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení, dostupnost zdravotních služeb ve všech regionech nebo šetrný přístup ke krajině. Návrh koaliční smlouvy by měl být hotov do 23. prosince a obsahovat by měla přes sto programových bodů.

Jednou z podmínek sestavené koalice je také, že pokud společně neuspějí, půjdou obě strany do opozice.

Piráti započali jednání o předvolební koalici pro volby do Sněmovny v příštím roce s hnutím STAN. Pro v jejich internetovém hlasování bylo 695 z 858 zúčastněných straníků.

„Výsledek hlasování vnímám jako jasný signál, že deklarovaná spolupráce s hnutím STAN má smysl,“ komentoval výsledek šéf strany Ivan Bartoš.