Vedení hnutí STAN potvrdí koalici s Piráty, která má ambici porazit Babiše

Piráti a STAN mají skutečně ambici vyhrát volby, jejichž termín prezident Miloš Zeman vyhlásil na 8. a 9. října příštího roku.

Podle prosincového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by Piráti samostatně získali 20 procent a hnutí STAN 10,5 procenta. Momentální obliba těchto dvou stran u veřejnosti by tedy stačila na to, aby společně porazily dosud dominantní hnutí ANO, které začíná ztrácet a volební model Kantaru mu přisoudil 25 procent.

Piráti o spolupráci se Starosty rozhodnou v sobotu na celostátním fóru, které se kvůli epidemické situaci uskuteční on-line.



V koaliční smlouvě obě strany slibují snížení daní, zodpovědné řešení migrace, spuštění přípravy na přijetí eura, ale i třeba rovnoprávné sňatky osob stejného pohlaví nebo legalizaci a zdanění konopí

Hnutí STAN má obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení a tedy i kandidátem na premiéra je předseda Pirátů Ivan Bartoš. Koalice STAN a Pirátů sama sebe definuje jako středové a protikorupční uskupení.

Předvolební koalici konzervativněji laděných stran chystají další tři opoziční strany - ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Chtějí vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února.