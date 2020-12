Jaký bude rok po covidu? Ptali jsme se premiéra, prezidenta i ministrů

Miloš Zeman: Vir a volby v hlavní roli

Jaký podle vás bude rok 2021?

Bude pokračovat boj s pandemií koronaviru. Budeme muset ještě nějaký čas počítat s omezeními, která jsou ale nezbytná pro ochranu lidských životů. Nadějí na podstatné zmírnění, nebo dokonce zastavení pandemie je očkování. Budeme též muset řešit ekonomickou situaci vyvolanou pandemií. A na podzim jsou naplánovány parlamentní volby, které rozhodnou o dalším směřování naší země.

Na co by se bezesporu měli Češi připravit?

Abychom překonali obtíže, kterým čelíme, musíme být trpěliví, zapřít sami sebe ve prospěch druhých a neklesat na mysli. Nejhorší by bylo podlehnout, slovy Václava Havla, blbé náladě, kterou se snaží šířit mnohá média a opozice.

Dají se i v příštím roce očekávat nějaká omezení běžných životů lidí?

Jak už jsem uvedl, musíme s omezeními počítat do té doby, než se podaří díky očkování pandemii zastavit.

Jak příští rok ovlivní život Čechů covid–19?

Podobně jako v roce 2020. Výhodou je, že postupně získáváme zkušenosti v boji s koronavirem a blíží se očkování.

V čem bude podle vás rok 2021 jiný než rok 2020?

Každý rok je jiný, přináší nové události a výzvy. Abychom nehovořili jenom o koronaviru, skutečně významné budou parlamentní volby. Budeme rozhodovat mezi politikou, která nezapomíná na běžného občana a hájí národní zájmy, a politikou, která kromě negace všeho a všech nic jiného nenabízí.

Andrej Babiš: Máme naději

Jaký bude rok 2021?

Bude to rok, ve kterém se, doufám, vypořádáme s pandemií, kvůli které jsme prožili nejhorší rok v našem životě. Některé z nás připravila o práci, výdělek, nebo dokonce i o naše nejbližší. Věřím, že pandemie nás posune a navzdory tomu, jak těžké to bylo období, z ní vyjdeme jako silná země.

Na co by se bezesporu měli Češi připravit?

Nejdůležitější, co nás čeká v příštím roce, bude očkování. Všichni státní zaměstnanci dostanou navýšení čisté mzdy o sedm procent. Nadále budeme navyšovat důchody, budeme investovat, budeme dávat víc peněz do vědy a výzkumu. Bude to také volební rok, který se ponese v duchu hesla Všichni proti Babišovi.

Dají se i v příštím roce očekávat nějaká omezení běžných životů lidí?Doufejme, že se nám podaří naočkovat co nejdřív maximální počet obyvatel. Určitě to potrvá minimálně do léta a bude tak pokračovat strategie antigenních testů. Věřím ale, že lidé sami zjistí, že zatím jedině očkování může ochránit jejich životy.

Jak příští rok ovlivní život Čechů covid-19?

Doufejme, že nákaza ovlivní životy podstatně méně než v tomto roce. Hlavně ale musíme ochránit ty nejzranitelnější, naše zdravotníky a všechny v první linii.

V čem bude podle vás rok 2021 jiný než rok 2020?

Jiný bude určitě v tom, že máme naději. Vakcína je řešením pandemie koronaviru a dává nám právě tu naději, že se vrátíme k normálním životům. Děti a studenti budou zase normálně chodit do školy, budeme si moct zase zajít s rodinou do restaurace nebo se jen tak potkat s kamarády na pivu.

Jan Blatný: Téma bude očkování

Jaký podle vás bude rok 2021?

Pevně věřím, že se v novém roce začneme postupně vracet k běžnému životu, a to především díky očkování. Určitě to bude velké téma nadcházejícího roku. Očkování bude dobrovolné, ale rád bych tímto využil příležitosti a požádal všechny občany, aby se určitě očkovat nechali. Jen díky očkování se náš život může vrátit zpět do starých kolejí.

Na co by se bezesporu měli Češi připravit?

Doufám, že především na návrat do běžného života, ale určitě to nebude ze dne na den. Vnímám, že už dlouho žijeme s rouškami na obličeji i s omezeními, která se nás dotýkají z mnoha různých důvodů, ale prosím, vydržme to.

Dají se i v příštím roce očekávat nějaká omezení běžných životů lidí?

Čekají nás vánoční svátky, což bude jistě rizikové období. Věřím však, že občané budou dodržovat doporučená pravidla, a to hlavně při setkání s příbuznými. Také doporučuji využít možnosti dobrovolného testování antigenními testy. To vše může přispět k tomu, že nebudeme počátkem roku čelit další vlně epidemie anebude nutné přistupovat k razantnějším omezením.

Jak příští rok ovlivní život Čechů covid-19?

Věřím, že právě díky vakcinaci co nejméně.

V čem bude podle vás rok 2021 jiný než rok 2020?

Období, které prožíváme, je náročné. A proto si přeju, aby byl rok 2021 ve znamení ústupu epidemie a návratu k běžnému životu. Byl bych rád, kdyby se změnil i náš přístup k vlastnímu zdraví, protože to je to nejvíc, co máme.

Schillerová: Porazíme nepřítele

„Moc ráda bych řekla, že rok 2021 budeme mít právě takový, jaký si jej uděláme. Takto jsme byli zvyklí, že to v životě většinou chodívá,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

„Posledních několik měsíců nám všem ale připomnělo, že existuje silnější moc, než je lidská vůle a odhodlání. Byť o tom, jaký bude příští rok, budou rozhodovat vlivy, které přesahují sílu kohokoliv z nás, naše společné odhodlání tuto výzvu zvládnout nám může výrazně pomoci porazit nepřítele co nejrychleji a s co nejmenšími bolestmi,“ uvedla. Ministryně si přeje, aby příští rok byl rokem vítězství a společenského oživení. Řekla, že máme všechny předpoklady pro to, aby se tak stalo.

