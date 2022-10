Kontroly na slovenské hranici budou prodlouženy o dvacet dnů, pomohou i vojáci

Na Slovensko zatím čeští policisté vrátili zhruba 450 migrantů a podmínky pro vstup do České republiyk podle nich nesplnilo přes 500 lidí.

O dočasném obnovení kontrol na státní hranici České republiky a Slovenska na deset dnů rozhodla vláda Petra Fialy minulý týden s účinností od půlnoci ze středy 28. září na 29. září. „Musíme udělat toto preventivní opatření, abychom odradili migranty od využívání této trasy,“ zdůvodnil to premiér Petr Fiala.

Nelegální migrace do ČR meziročně stoupla o 1 200 procent. Od začátku roku 2022 policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa. Nejčastěji šlo o muže ze Sýrie.

„Chceme vyzvat Evropskou unii k jednání s Tureckem. Dohoda s Tureckem je zásadní,“ odvětil iDNES.cz ministr vnitra na dotaz, co se bude v následujích dnech dít, aby se podařilo migraci přibrzdit.

Už začátkem září ministr vnitra ve Sněmovně řekl, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otevírá cestu do Evropy Syřanům. Přicházejí kvůli tomu ve větším počtu, ale ne ze země původu, ale z Turecka. „Máme otevřené stavidlo do Evropy ze strany Turecka,“ řekl doslova Rakušan.

Za problém označil to, že Maďarsko nepřijímá zpět uprchlíky, kteří směřují dál přes Slovensko a Česko do Německa, nebo do Rakouska. Znamená to, že nejsou ze strany Maďarska dodržovány dohody o navracení uprchlíků. „Máme tady dominový efekt,“ řekl ve Sněmovně Rakušan.