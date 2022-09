Schengen nefunguje, řekl Okamura k obnovení kontrol mezi Českem a Slovenskem

Ministr zahraničí Jan Lipavský označil obnovení hraničních kontrol mezi Českem a Slovenskem za nevyhnutelné. „Hraniční kontroly mě netěší, ale musíme reflektovat realitu. Kdybychom nezavedli opatření, bylo by to nezodpovědné a mělo by to mezinárodní přesahy,“ řekl Lipavský. Šéf SPD Tomio Okamura mluví o selhání schengenského systému Evropské unie.