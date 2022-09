Turecko otevřelo Syřanům stavidla do Evropy, řekl ministr vnitra Rakušan

Turecký prezidenta Recep Tayyip Erdogan otevírá cestu do Evropy, řekl ve Sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan. Přicházejí kvůli tomu ve větším počtu Syřané, ale ne ze země původu, ale z Turecka. „Máme otevřené stavidlo do Evropy ze strany Turecka,“ řekl doslova Rakušan. Poslanci právě řeší program schůze a ministr vnitra kývl na to, aby se bavili i o migraci.