Dopady mimořádné daně mohou banky přenést na občany, varuje ANO

Negarantuje tedy zatím vládě, že pro českou windfall tax bude ANO hlasovat. Premiér Petr Fiala totiž ve středu po jednání vlády řekl, že očekává, že se tak opozice zachová a že návrh o zdanění mimořádných zisků energetických firem, bank a petrochemických společností podpoří.

Na čtvrteční odpoledne si ministr Stanjura domluvil schůzku se Schillerovou, kde jí chce svůj návrh předložit a krátce po té svůj návrh oficiáln představit.

Daň z nadměrných zisků má být 60 procent

Daň z mimořádných zisků bank, kterou navrhne ministerstvo financí, má činit 60 procent a to po dobu tří let. Ministerstvo očekává, že takto vybere 25 miliard korun každý rok. Vyplynulo to ze středečního jednání ministra Stanjury s vedením České bankovní asociace.

Podle premiéra bude šeská windfall tax schválena v průběhu podzimu. V minulosti ji také premiér Petr Fiala nazval „válečná daň“, a to proto, že ceny plynu a také elektřiny vystřelily výrazně po válce, kterou rozpoutalo Rusko poté, co napadlo Ukrajinu.

Vláda ve středu rozhodla, že zastropování cen silové elektřiny a plynu se bude týkat všech domácností bez ohledu na spotřebu a zastropování se bude týkat i plynu pro teplárny. Bude platit celý příští rok, ale do záloh občanům by se podle Fialy mělo promítnout již letos v listopadu.

Již dříve se vládní pětikoalice shodla, že maximální cena silové elektřiny bude 6 tisíc korun za jednu megawatthodinu včetně daně z přidané hodnoty, u plynu bude stát megawatthodiny maximálně 3 tisíce korun.

Ceny elektřiny pro malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí zastropovala vláda na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4 200 MWh.