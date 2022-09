Vláda dočasně obnovuje kvůli migrantům kontroly na slovenské hranici

Dočasně obnovená kontrola hranic mezi Českem a Slovenskem platí zatím na deset dnů a vláda o svém rozhodnutí již informovala jak sousední země, tak orgány Evropské unie.

„Musíme se řídit schengenským hraničním kodexem,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. „Vyčerpali jsme všechny standardní možnosti, které nám zákon dává,“ dodal.

Nelegální migrace do ČR meziročně stoupla o 1 200 procent. Od začátku roku 2022 policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa. Nejčastěji šlo o muže ze Sýrie

Chceme zajistit bezpečnost občanů ČR, řekl ministr

„Především chceme zajistit bezpečnost občanů České republiky,“ řekl Rakušan. „Je to celoevropský problém,“ uvedl po jednání vlády.

Už začátkem září ministr vnitra ve Sněmovně řekl, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otevírá cestu do Evropy Syřanům. Přicházejí kvůli tomu ve větším počtu, ale ne ze země původu, ale z Turecka. „Máme otevřené stavidlo do Evropy ze strany Turecka,“ řekl doslova Rakušan.

Za problém označil Rakušan to, že Maďarsko nepřijímá zpět uprchlíky, kteří směřují dál přes Slovensko a Česko do Německa, nebo do Rakouska. Znamená to, že nejsou ze strany Maďarska dodržovány dohody o navracení uprchlíků. „Máme tady dominový efekt,“ řekl Rakušan.