Až čtvrtina uprchlíků z Ukrajiny opustila Česko, řekl poslancům Rakušan

„Z celoevropské analýzy vyplývá, že nějakých 20 až 25 procent lidí na území EU není. Čísla odpovídají i tomu, co jsme zaznamenali ve školských zařízeních podle původní predikce a podle reálně přihlášených dětí. Tak i tady nám to říká, že 20 až 25 procent lidí, kteří přišli na území České republiky, zaregistrovali se, tady nejsou,“ řekl Rakušan.

Podle oficiálních dat ministerstva vnitra obdrželo vízum o dočasné ochraně přesně 427 153 uprchlíků před Putinovou válkou. Jak vyplynulo ze slov ministra vnitra, reálně jich je v Česku okolo 300 tisíc.

„Já bych se jenom chtěla zeptat, je to v předstihu, ale radši se na to ptám, jestli už došlo k nějakému jednání na evropské úrovni ohledně víz strpění. Protože víme, že budou končit v únoru nebo někomu v březnu. A jak to bude pokračovat?“ ptala se Rakušana poslankyně ANO Pastuchová.

Podle ministra vnitra Česko čeká na postoj Evropské komise. Zásadní ale podle něj bude, zda bude v době, kdy bude uprchlíkům končit platnost víza o dočasné ochraně, ještě pokračovat ruská agrese.

„Lidé, kteří tady mají práci, jejich dětí chodí do školy, mají tady nějaké vlastní zázemí, nebudou ohroženi na tom, aby v případě, že ten konflikt bude pokračovat, tady mohli zůstat. Kdyby Pán Bůh dal a konflikt by skončil, tak samozřejmě skončí institut dočasné ochrany v tom termínu, jak je dán, a potom by samozřejmě ti lidé na území České republiky byli vystaveni takovým procesům, jako všichni ostatní cizinci, kteří mají zájem v České republice za nějakým účelem zůstat,“ řekl ministr vnitra ve Sněmovně k budoucnosti ukrajinských uprchlíků.

Do škol v České republice tento týden nastoupilo 57 až 60 tisíc dětí z Ukrajiny, řekl při zahájení nového školního roku ministr školství Vladimír Balaš. Při interpelacích mluvil o tom, že počet se neustále mění. Ve školách a školkách je zhruba 55 900 ukrajinských dětí. Základní školy navštěvuje asi 42 600 žáků z Ukrajiny, střední školy zhruba 4 tisíce ukrajinských studentů. Ministerstvo školství přitom čekalo, že ukrajinských středoškoláků bude víc.