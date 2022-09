Vláda bude schvalovat návrh rozpočtu na příští rok i zvýšení důchodů

V původně navrženém rozpočtu na příští rok nebyly zahrnuty náklady na zastropování cen silové elektřiny a plynu, což už schválil parlament a podepsal prezident Miloš Zeman.

„Budeme stavět mimořádné příjmy, tak aby to celé nešlo na vrub deficitu státního rozpočtu,“ řekl před pár dny Stanjura.

Rozpočtové náklady svého návrhu na zastropování cen elektřiny a plynu vláda v příštím roce odhadla na 130 miliard korun. Pomoci to zaplatit mají dividendy ze státních firem či z mimořádné windfall tax čili daně z mimořádných zisků a zvýšené příjmy z emisních povolenek.

Podle premiéra Petra Fialy chce vláda udržet deficit v mezích a po skončení krize konsolidovat veřejné finance. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu předložit do konce září, tedy do pátku.

Růst penzí v průměru o 825 korun

Na programu má vláda i nařízení o zvýšení důchodů. Od ledna 2023 by se měla průměrná starobní penze zvýšit o 825 korun.

Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by se měla podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zvednout o 140 korun. K tomu by o 5,1 procenta měla vzrůst zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků. Od ledna se zásluhový díl navýší také o bonus 500 korun za vychované dítě.