Prezident Zeman udělil dvanáctou milost, muži s nádorovým onemocněním

„Prezident republiky přihlédl k jeho závažnému zdravotnímu stavu způsobenému nádorovým onemocněním a dalšími chorobami, které jej závažným způsobem a bezprostředně ohrožují na životě. Zohlednil i skutečnost, že sám omilostněný se v minulosti stal obětí násilného útoku, při kterém utrpěl těžkou újmu na zdraví a který ke zhoršení jeho zdravotního stavu také přispěl,“ píše se na stránkách Hradu. Jedná se o dvanáctý pardon prezidenta republiky.

Muž nyní podle Hradu podstupuje náročnou a vyčerpávající onkologickou léčbu.



„Prezident republiky považoval za správné učinit toto milosrdné gesto i přesto, že omilostněný je recidivistou a že se jedná o osobu v minulosti dlouhodobě bez stálého přístřeší, z čehož i jím páchaná předchozí trestná činnost vycházela,“ dodal Ovčáček.

Prezident poznamenal, že je potřeba muže podpořit v úsilí o vedení života, který je pro společnost přijatelný.



Zeman navíc od nástupu do úřadu prezidenta v roce 2013 pověřil vyřizováním žádostí o milost ministra spravedlnosti. A také stanovil přísnou podmínku: závažné nemoci nebo nevyléčitelné choroby bezprostředně ohrožující život žadatele, respektive odsouzeného či trestně stíhaného, v jehož prospěch je o milost žádáno. Všechny žádosti, které tuto podmínku nesplňují, je ministr spravedlnosti oprávněn zamítnout.

Své podmínky nicméně Zeman již několikrát porušil, ať už třeba v případě vězeňkyně, která se starala o syna – po dovršení tří let by musel od matky pryč. Největší ohlas ale vzbudila milost pro dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Ten se prezidentským pardonem dostal na svobodu v květnu 2017. Zeman tehdy milost zdůvodnil tím, že ve vězení strávil 23 let, tedy dostatečně dlouho, a podle posudků je schopný se ještě vrátit do společnosti.

Prezident podle ústavy odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, má právo také udělovat amnestii.