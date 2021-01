Porno jako pomsta. Na internetu přibývá videí, která mají za cíl škodit

Co dělat, pokud útočník hrozí zveřejněním mých intimních záběrů? V případě vydírání je podle Kamila Kopeckého především třeba zachovat chladnou hlavu a v žádném případě vyděrači nic neplatit. „Pokud to uděláte, je jisté, že své finance zpět nedostanete – pokud tedy nebudete reagovat velmi rychle (zpravidla do 48 hodin),“ popsal. Problém je podle něj především v tom, že neexistuje žádná garance, že fotografie či video skutečně zcela zmizí, v řadě případů vydírání i po zaplacení pokračuje. Kopecký také doporučuje zkonzultovat postup se specialisty z Policie ČR případně poradci projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého (www.napisnam.cz), kteří mohou poskytnout cenné rady ohledně zajištění odstranění závadného obsahu a profilu pachatele, případně i poškozeného. „Na výhrůžky pachatele nereagovat, neodpovídat, nenechat se, zvláště bezprostředně po zveřejnění materiálu, ovlivnit,“ dodává Kopecký. Důležité také je profily neblokovat a shromažďovat důkazy. Obecná rada podle Michaely Lebedíkové pak zní, že své intimní fotografie bychom neměli sdílet s nikým, komu plně nedůvěřujeme. „Ideálně, pokud už chceme sdílet, tak tak, aby na fotkách nebylo nic, co nás může identifikovat obličej, znaménka, tetování nebo pozadí,“ popsala. „Bohužel, toto je rada, která klade nároky na oběť sexuálního zneužití, nikoliv na útočníka. Je to totiž právě on, kdo tyto oběť zneužije a intimní korespondenci, fotografie či videa zveřejní,“ uzavírá.