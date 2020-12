Pornhub publikuje i reálné týrání či znásilnění, kauzu šetří MasterCard

Americký novinář Nicholas Kristof ve svém pátečním sloupku v deníku The New York Times popisuje, za jakých podmínek byla některá z videí na serveru Pornhub nahrávána. Pornhub podle něj zpoplatňuje dětská znásilnění, videa ze špionážních kamer či záběry dušení žen v plastových sáčcích.

Server je v posledních dnech pod palbou kritiky, že publikovaná pornografická videa nejsou dostatečně kontrolována. Nicholas Kristof představuje ve svém sloupku výpovědi několika obětí. Ty se shodují, že po nahlášení videa server Pornhub video sice odstraní, brzy se však objeví na webové stránce znovu.

„Zhroutil se mi celý život. Několikrát jsem se kvůli těmto videím pokoušela i o sebevraždu,“ uvedla v rozhovoru pro deník The New York Times jedna z dívek. „Vydělávají na našem traumatu,“ řekla další.

Pornhub obvinění popřel

„Není pravda, že povolujeme umisťování videí, jejichž obsahem je zneužívání dětí. Máme řadu administrátorů, kteří videa pečlivě kontrolují,“ uvedl server Pornhub pro Reuters.

Agentura Reuters také uvedla, že obvinění Pornhubu vyšetřuje firma MasterCard, jejímiž platebními kartami je možné za videa platit. Takové platby jsou na pornografických webových stránkách již dlouho předmětem sporu. Mnoho lidí bojuje v posledních měsících za pozastavení tohoto typu placení.

Jedním z nich je miliardář Bill Ackman, který se domnívá, že by pornografické weby neměly zveřejňovat videa předtím, než je některý z administrátorů zkontroluje. Pro server CNN upozorňuje také na to, že by měl být před zveřejněním ověřen i věk a udělen souhlas všech zúčastněných.

Pornhub běžně během jednoho měsíce navštíví více než tři a půl miliardy lidí. Má více pravidelných návštěvníků než Amazon, Netflix či Yahoo. Každý rok je na server Pornhub přidáno více než 1,36 milionu hodin sexuálního obsahu. Zisky ze zhlédnuté reklamy jsou obrovské. Podle listu The New York Times je server Pornhub desátým nejsledovanějším webem na světě.