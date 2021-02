Lockdown nahrává sledování porna. Přibývá těch, co se nemohou odtrhnout

Zvýšený počet lidí, kteří si řekli v roce 2020 o pomoc, zaznamenala organizace Ne pornu. „V porovnáním s rokem 2019, kdy nás o pomoc požádalo 243 klientů, jsme v roce 2020 registrovali 426 žádostí,“ uvedl ředitel Pete Lupton. Za nárůstem může být kromě pandemie i větší povědomí o činnosti organizace, která funguje třetím rokem.

Klienti podle Luptona pornografii nejčastěji sledují za účelem odreagování se či uvolnění stresu. Při sledování totiž dochází ke stimulaci systému odměn v mozku, který začne vyplavovat dopamin nebo oxytocin.

Problémem je, že pornografie představuje takzvaný supranormální podnět. Zobrazované situace a osoby vypadají zajímavější a lákavější, než jaké jsou ve skutečnosti. Tyto podněty tak stimulují mozek více než běžný sex. Právě to pak může vést k problémům s navazováním vztahů a vlastním sexuálním životem.



Podle psycholožky Veroniky Víchové jsou závislostí více ohrožení lidé, kteří začnou se sledováním v nízkém věku. Dále je rizikovým faktorem kombinace s další závislostí či duševní onemocnění. Náchylní jsou však také lidé v krizi či izolaci – a takových je nyní nespočet.



Pornografie prohlubuje pocity osamělosti

Podle průzkumu Národního ústavu duševního zdraví během pandemie koronaviru stoupl výskyt duševních onemocnění z 20 na 30 procent, riziko sebevražd se zvýšilo třikrát. Stejně tak přibylo depresí a úzkostných poruch, kterých je dvakrát tolik. Lidé také výrazně více pijí.

A roste i sledování pornografie, což dokládají statistiky serveru Pornhub. Například po vyhlášení restriktivních opatření vloni v březnu Česko obsadilo hned čtvrtou příčku mezi národy, které lechtivé snímky sledovaly nejvíce. Hned 16. března, tedy jen pár dnů po platnosti prvního nouzového stavu, vykázali Češi na serveru provoz vyšší o 14,8 procenta

Lidé se sledováním snaží odreagovat při depresích a úzkostech. „V období pandemie, kdy jsou lidé především zavřeni doma a nemají tolik možností se zabavit jiným způsobem, je pokušení sledovat porno mnohem vyšší,“ shrnul Lupton.

A právě to se stalo šestadvacetiletému Janovi. „Před začátkem pandemie se se mnou rozešla přítelkyně, začal jsem pracovat z domova, nebylo kam chodit. Najednou jsem byl sám a ve stresu. Pornografie mi vždycky na chvíli přinesla uvolnění, odreagování,“ popsal s tím, že se na nejrůznější videa díval i několikrát denně.

Graf ukazuje procentuální nárůst sledovanosti pornografie v Evropě oproti běžným dnům, kdy nebyl lockdown.

Omezený kontakt s lidmi podle Víchové ničí naše psychické zdroje a schopnost vyrovnávat se se zátěží. „Lockdown také omezuje možnost seznamování. Takže by se dalo říci, že v kombinaci se stereotypem dní je prokrastinace formou sledování pornografie možným začátkem závislosti,“ nastínila.

„Když si vezmeme například deprese nebo jenom pocity osamění, které jsou nyní velmi běžné, tak při častém sledování porna se budou tyto pocity ještě prohlubovat. Důvodem je opět oxytocin, který se vyplavuje při orgasmu a který budí potřebu blízkosti,“ vysvětlil Lupton.



To potvrzuje i Jan, který se možné počínající závislosti začal obávat. „Čím vícekrát jsem to udělal, tím hůř mi bylo. Vždycky jsem se pak sám sebe ptal, proč jsem to měl zapotřebí,“ svěřil se. Rozhodl se proto získat v životě nový cíl, o který bude usilovat, a začal běhat.

Vyměňte chytrý telefon za tlačítkový

„Hodně mi běhání pomohlo mentálně. Vyplavují se při něm endorfiny, které jsem přesně potřeboval,“ řekl Jan s tím, že si také našel novou přítelkyni, se kterou mohl o svých pocitech mluvit a řešit je.

Zatímco jeho případ dopadl dobře, řada lidí takové štěstí nemá. Závislí se často nechtějí a nemohou vzdát internetového připojení, dávají přednost pornografii před vlastním sexuálním životem, pokud nějaký mají, případně vyhledávají čím dál tím intenzivnější a extrémnější snímky.

„Závislost může vést k větší podrážděnosti, zanedbávání povinností, neschopnosti navazovat normální vztahy nebo si vůbec najít životního partnera, k problémům s erekcí u mužů nebo poruše vzrušivosti u žen,“ popsal Lupton.

To byl například případ jedenadvacetiletého pacienta, který přišel do ambulance sexuoložky Petry Sejbalové kvůli neschopnosti navázat vztah. „Posléze vyplynulo, že masturbuje u internetu asi od svých 13 roků, a to i několikrát denně,“ popsala s tím, že pro svoje vzrušení potřeboval, aby se dívka chovala jako pornoherečka na internetu, což se samozřejmě u dívek nevyskytuje.

Víchová i Lupton v této souvislosti pak radí, aby na svou závislost daný člověk nebyl sám a někomu se se svým problémem svěřil „Zároveň je zapotřebí zamezit přístupu k pornografii, stejně jako si alkoholik musí zamezit přístup k alkoholu,“ poradil Lupton.



Stáhnout se dají blokovací programy, případně vyměnit na nějakou dobu chytrý telefon za tlačítkový, čímž se omezí přístup na internet. „Pak je to hodně o práci se spouštěči, budování nových návyků a budování nových vztahů,“ dodal.

Závislost na pornografii zatím není registrovaná v Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch Americké psychiatrické společnosti. Jedná se totiž o mentální závislost, nikoli závislost na substanci. Společně se závislostmi na cvičení či nakupování se nyní uvažuje o jejich přidání.

Nejohroženější jsou děti

Aktuální průzkum Sekce pro psychiatrickou sexuologii Psychiatrické společnosti mezi českou mládeží ve věku 13 až 20 let přitom ukázal, že se děti s pornografií na internetu seznamují už v šesti letech.



Šedesát procent dotázaných uvedlo, že je jim jasné, že v pornu nesledují normální sexuální chování, téměř 34 procent si však myslí, že porno odpovídá realitě tak napůl. Tedy že se dospělí z poloviny sexuálně chovají jako v pornu.

V kolika letech začínají děti sledovat porno.

„V této covidové době se častěji setkávám v ordinaci s rodiči a jejich dětmi, které tráví čas na pornografii nebo si na sociálních sítích vyměňují nahé fotografie s ostatními,“ upozornila sexuoložka Sejbalová.

„Děti, které měly s tímto chováním problém ještě před covidem, měly rodiči omezený a hlídaný přístup na internet. Nyní musí být na počítači oficiálně v rámci výuky a rodič nemá dostatek prostoru a kompetencí sledovat, co ve skutečnosti dítě sleduje,“ uzavřela s upozorněním, že pomoci může kvalitní sexuální výchova.