Na kšeftu s penězi pro postižené obrali stát o 581 milionů, soud potvrdil tresty

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil tresty v kauze podvodů s dotacemi zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Trest pro jednoho odsouzeného ve středu zpřísnil na nepodmíněný trest v délce pěti let, dalším čtyřem lidem tresty od 9,5 do 12 let vězení potvrdil. Rozsudek soudu je pravomocný, obžaloba tvrdí, že odsouzení státu způsobili škodu ve výši téměř 600 milionů korun.