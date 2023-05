Z nemocné farmářky podvodem vylákali 80 milionů, bankéř si odsedí šest let

Odvolací soud poslal bývalého vysoce postaveného bankéře Petra Vitáska na šest let do vězení za to, že podvedl zámožnou italskou farmářku a připravil ji v přepočtu o téměř 80 milionů korun. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt. Stejný trest dostal i jeho spoluobžalovaný, advokát Vratislav Urbášek.