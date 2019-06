Kandidát na pražského primátora Stuchlík končí v ANO i v zastupitelstvu

Původně Stuchlík ještě v únoru mluvil o záměru postavit se do čela pražské buňky hnutí, kterou ostře kritizoval. Nakonec však do podzimu, kdy se volba odehraje, čekat nebude. V pátek šéfa ANO Andreje Babiše informoval, že v politice končí.

„Byla to mimořádná roční zkušenost. Ale stále hůř jsem se smiřoval s tím, že v politice na rozdíl od byznysu nemůžu věci rychle měnit a posouvat k lepšímu,“ konstatoval Stuchlík. V průběhu příštího týdne prý rezignuje také na svůj mandát v pražském zastupitelstvu.



Ostrá snaha dostat se do předsednictva

Stuchlík na pražského primátora vloni kandidoval za ANO jako nestraník. Pak ale do hnutí vstoupil s nápadem, že by se na únorovém sjezdu stal členem předsednictva.

Stuchlík si o nominaci do vedení Babišova hnutí řekl v ostrém dopise, který poslal členům pražského ANO a o němž jako první informoval iDNES.cz. Jenže nominaci od pražské buňky nedostal a od kandidatury upustil.

„Primátorku semlely vnitřní boje, zákulisní boje o koryta však novou tvář nepřinesly,“ hodnotil s odstupem času situaci v Praze Stuchlík, který měl podle Babišova plánu nahradit bývalou primátorku Adrianu Krnáčovou. Babišův tah s podnikatelem, kterého prosadil do čela pražské kandidátky hnutí, ale nevyšel.

ANO v hlavním městě dostalo hlasy jen od 15,37 procenta voličů a spolu s ODS skončilo v opozici, když koalici ustavili Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a hnutí STAN s podporou lidovců. V Praze se hnutí nevedlo ani v nedávných evropských volbách, skončilo s 13,35 procenty voličů až na čvrtém místě.



„Často vidíme právě ty, co nově nabytou moc nezvládli a trochu nám kmotrovatí. Zákulisní hráče, chytré malé alibisty. To potká každou stranu, každého, kdo musí přežít svůj úspěch. Nastupuji mezi vás v době, kdy pražské ANO ztratilo tvář,“ napsal v dopise členům Stuchlík.

„Z respektovaného podnikatele a finančníka, z miláčka nezávislých médií, se ze mne stal přes noc podezřelý týpek, co přešel na druhý břeh a co pomáhá ,tomu Babišovi‘. Tisíce vytvořených pracovních míst, levnější hypotéky nebo pomoc klasické hudbě – vše je zapomenuto. Odteď jsi ten Babišův ksicht, Petře. Co se divíš, že po Tobě jdeme?!? Mnohokrát jsem si tuto větu vyslechnul,“ postěžoval si Stuchlík na nepřízeň médií.