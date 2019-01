Prahu nenakopl, teď Stuchlíka nechce pražská organizace do vedení ANO

„Pražská organizace ho doporučila k přijetí minulý pátek a teď je to na předsednictvu celého hnutí,“ uvedl Říčař těsně před začátkem jednání pražského hnutí ANO k nominaci do vedení strany a do voleb do Evropského parlamentu. Předsednictvo hnutí Andreje Babiše bude o Stuchlíkově přijetí jednat 22. ledna, takže ho ještě teoreticky do vedení ANO může doporučit některý z delegátů volebního sněmu, který se sejde 16. února.

Ale pražské ANO se v úterý sešlo kvůli nominaci svého předsedy Říčaře a exministryně spravedlnosti Heleny Válkové do předsednictva a Dity Charanzové a Jaroslava Bžocha do voleb do Evropského parlamentu.

Stuchlík si o nominaci do vedení Babišova hnutí řekl v ostrém dopise, který nedávno poslal členům pražského ANO a o němž jako první informoval iDNES.cz.

„Primátorku semlely vnitřní boje, zákulisní boje o koryta však novou tvář nepřinesly,“ hodnotí s odstupem času situaci v Praze Stuchlík, který měl podle Babišova plánu nahradit bývalou primátorku Adrianu Krnáčovou. Babišův tah s podnikatelem, kterého prosadil do čela pražské kandidátky hnutí, ale nevyšel.

ANO v hlavním městě dostalo hlasy jen od 15,37 procenta voličů a spolu s ODS skončilo v opozici, když koalici ustavili Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a hnutí STAN s podporou lidovců.



„Často vidíme právě ty, co nově nabytou moc nezvládli a trochu nám kmotrovatí. Zákulisní hráče, chytré malé alibisty. To potká každou stranu, každého, kdo musí přežít svůj úspěch. Nastupuji mezi vás v době, kdy pražské ANO ztratilo tvář,“ napsal v dopise členům Stuchlík.

„Z respektovaného podnikatele a finančníka, z miláčka nezávislých médií, se ze mne stal přes noc podezřelý týpek, co přešel na druhý břeh a co pomáhá ,tomu Babišovi‘. Tisíce vytvořených pracovních míst, levnější hypotéky nebo pomoc klasické hudbě – vše je zapomenuto. Odteď jsi ten Babišův ksicht, Petře. Co se divíš, že po Tobě jdeme?!? Mnohokrát jsem si tuto větu vyslechnul,“ postěžoval si Stuchlík na nepřízeň médií.

Říčař řekl iDNES.cz, že pražský zastupitel Stuchlík dostane prostor, aby vše řekl do očí členům hnutí, do kterého chce vstoupit. „dostane prostor kritiku vysvětlit,“ uvedl Říčař. „Petr oficiálně nominaci oznámil, dostane možnost se představit a uvidíme, jak se k tomu, že dosud není členem postaví,“ dodal.

Na volebním sněmu nebude mít soupeře lídr hnutí Andrej Babiš. Na pozici prvního místopředsedy podpořil Jaroslava Faltýnka, který funkci zastává nyní. Faltýnkovou vyzývatelkou by mohla být stejně jako na minulém sněmu před dvěma lety středočeská hejtmanka a místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová. Koncem roku ji do vedení ANO nominovala středočeská organizace hnutí.