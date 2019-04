Stuchlík za tři, Sekyra za půl. Kdo jsou nejštědřejší dárci partají

Vůbec nejvyšší částkou z přispěvatelů politickým uskupením přispěl v loňském roce pražský opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO), kterého šéf hnutí Andrej Babiš na poslední chvíli prosadil do čela kandidátky v souboji o znovudobytí pražské radnice. ANO od tohoto manažera a multimilionáře dostalo rovné tři miliony korun.

Stuchlík nicméně odmítl, že by tím hnutí splácel účty za kandidaturu. „Nebyl to žádný obchod, žádný sponzorský dar jsem hnutí ANO dávat nemusel. Ovšem poté, co jsem nabídku pana premiéra přijal, rozhodl jsem se, že na svou kampaň přispěji v maximální možné výši. Možná pro pocit, že nikomu nic nedlužím, možná pro pocit, že jsem v rámci kampaně udělal maximum – osobním i finančním nasazením,“ uvedl Stuchlík.

A doplnil, že třímilionovou sumou přispěl ANO s ohledem na své finanční možnosti. Částka se na účtu hnutí objevila loni 7. září.

Z devíti parlamentních stran a hnutí a „hradní“ Strany práv občanů se velké sponzorské podpoře ze strany fyzických osob těší vedle hnutí Andreje Babiše také ODS.

Od magnátů pro modré ptáky

Po dvou milionech jí poslali podnikatelé Richard Benýšek a Ivo Valenta, který se jako nestraník dostal za Soukromníky mimo jiné do Senátu, nicméně loni v říjnu vstoupil do senátorského klubu ODS.

Valenta svůj příspěvek zdůvodňuje tím, že středopravicové politické strany a uskupení podporuje již řadu let a hodlá v tom pokračovat. „Fandím stranám zastávajícím zdravý rozum, boj proti byrokracii, podporu podnikatelů a drobných živnostníků a v neposlední řadě ochranu svobody a soukromí obyvatel naší země.

To jsou totiž hodnoty, které jsou také mně velmi blízké, a jsem přesvědčen o tom, že je jich v dnešní době potřeba více než kdy jindy. A ODS, kterou jsem mezi jinými v uplynulém roce taktéž podpořil, takovou stranou je,“ napsal MF DNES majitel hazardního kolosu Synot Valenta. A dodal k tomu: „Přece nebudu podporovat politiku Andreje Babiše.“

Miliardář Benýšek se odvolal na stranickou zásadu. „Jsem řadový člen ODS a považuji za svou povinnost straně pomáhat,“ uvedl muž, který dříve pracoval jako krizový manažer pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a vlastnil také hokejovou Slavii. A milionem podpořil i prezidentskou kampaň bývalého premiéra Mirka Topolánka.

Štědré podporovatele má i TOP 09, byť už nějaký měsíc balancuje s voliči na hranici volitelnosti. Bez šesti tisíc milion a půl jí na transparentní účet poslal uznávaný lékař, nicméně neúspěšný kandidát do Senátu za TOP 09 v koalici se STAN Pavel Dungl.

Co se týče dalších stran, tak jejich podporovatelé už tak vstřícní nebyli a na transparentní účty jim posílali maximálně statisícové částky. Třeba lidovcům přispěl nejvíc developer Luděk Sekyra, a to půlmilionem.

„KDU-ČSL podporuji dlouhodobě, je jedinou tradiční stranou, která je nepopulistická a spojuje mně blízké hodnoty s demokracií. Do budoucna bych si přál, aby byla ještě otevřenější vůči všem členům společnosti, zaměřila se na profesionální prezentaci svého ekonomického programu a vytvořila přitažlivější platformu pro mladé lidi,“ zdůvodnil svůj příspěvek Sekyra.

Komunistům oproti lidovcům poslal ještě o sto tisíc víc jejich europoslanec Jaromír Kohlíček. O sto tisíc méně naopak poslal ČSSD Jan Látka, který v podzimních volbách neobhájil za ČSSD svůj mandát senátora v obvodu Domažlice. Mimochodem v případě sociálních demokratů a darů navíc platí, že v porovnání s minulostí jim oproti ostatním tradičním stranám také spíš ubývá než přibývá sponzorů.

To ODS v porovnání s rokem 2017 poslal loni o dvě stě padesát tisíc víc například Ivan Langer. A to rovných 300 tisíc korun. „Přispěl jsem na komunální volby v Olomouci, což považuji za přirozené, protože v Olomouci jsem se narodil, žiji a hodlám žít. Je to mé domovské město a záleží mi na tom, aby bylo dobře spravované za účasti ODS,“ odpověděl na dotaz Aktuálně.cz Langer.

Paradoxem na tom je, že jeho aktivní pomoc oproti té finanční nedávno výkonná rada ODS odmítla, když zrušila rozhodnutí olomoucké krajské organizace, která si bývalého místopředsedu ODS a někdejšího ministra vnitra Ivana Langera zvolila do svého vedení.

Lidé, kteří přispěli politickým stranám. Výběr MF DNES na základě údajů z transparentních účtů.

Kdo si kupuje vliv Petr Stuchlík (ANO) 3 000 000 Kč Ivo Valenta (ODS) 2 000 000 Kč Richard Benýšek (ODS) 2 000 000 Kč Pavel Dungl (TOP 09) 1 494 000 Kč Petr Hejma (ODS) 1 100 000 Kč Martin Kuba (ODS) 610 000 Kč Jaromír Kohlíček (KSČM) 600 000 Kč Luděk Sekyra (KDU-ČSL) 500 000 Kč Jan Látka (ČSSD) 400 000 Kč Ivan Langer (ods) 300 000 Kč

Kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík představil svůj Akční plán pro Prahu (říjen 2018):

