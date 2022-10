Covid udeří už v říjnu, očkovat musíme i proti chřipce, míní Dušek a Chlíbek

„Stejně jako profesor Chlíbek si taky myslím, že zlom přijde už v říjnu. Propis nákaz do supertěžkých nemocí je řádově menší než byl před rokem. Pomalejší je i nástup těžkých hospitalizací. Neznamená to, že neporoste, ale pokud by zůstala stejná varianta omikronu (BA.5., pozn. red.), a podaří se nám očkovat, může být prognóza lepší,“ řekl šéf ÚZISu Dušek v Otázkách Václava Moravce.

Uvádí, že přestože čísla postupně rostou, třicet procent případů tvoří reinfekce. Vysvětluje, že většina lidí s reinfekcí nemá buď žádné očkování, částečné, případně prodělali zcela původní covid-19.

Předseda České vakcinologické společnosti Chlíbek vidí jako nejrozumnější postup v současné situaci, kdy člověk, kterému není dobře, jde k lékaři. Ten stanoví diagnózu a případně koronavirem nakažený člověk zůstane doma. A pokud není naočkovaný, tak se nechá naočkovat.

Odmítá, že by se Česká republika měla vydat cestou západních zemí, ve kterých už nyní plánují přesedlat z povinných roušek v MHD a nemocnicích na respirátory. „Určitě bych nenasazoval respirátory. Máme novou vakcínu, která by lépe mohla reagovat na nové mutace,“ přeje si Chlíbek.

Klíčem k úspěšné prevenci je očkování

Už v létě pro iDNES.cz zmínil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, že klíčem k úspěšné nejen koronavirové prevenci je očkování. „Musíme očkovat proti covidu-19, ale nejen proti němu. Chceme se na to zaměřit i v chystané kampani. Lidé se musí naučit, že očkování má smysl,“ vysvětlil.

Za pravdu mu dávají i odborníci Dušek s Chlíbkem. A právě druhý jmenovaný v debatním pořadu České televize řekl, že „západní svět už ví, že prevence a očkování jsou nejlepší péčí“. Doplnil, že pod tíhou covidu-19 se zapomnělo na další nemoci a očkování proti nim. „Hodně lidí se upnulo na covid, ale nikdo si neuvědomil, že i pneumokok s covidem může zabíjet,“ dodal.

„Máme tady 1,7 milionu lidí v rizikové skupině. Jsou to lidé, u kterých od nákazy nebo očkování uběhlo více než osm měsíců, ti obzvlášť by se měli nechat naočkovat,“ představil statistiku Dušek a doplnil, že přes 212 tisíc lidí se za celou dobu pandemie nenechalo naočkovat ani neprodělali koronavirus, a navíc jsou v kategorii 65+.

V diskuzi s Moravcem se sice vyhnul termínu, že jde z pohledu nemocnic o časovanou bombu, dal mu ale za pravdu, že je to nebezpečné. Vysvětluje přesto, že mezi lékaři napříč Evropou existuje vzácná shoda, že očkování pomáhá. Uvedl to na příkladu – u očkovaných lidí dvěma dávkami starších pětašedesáti let se riziko onemocnění a horšího průběhu stáhlo na hladinu normální populace.

Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných

Zároveň ale nechce předbíhat a odhadovat, jaký průběh by podzimní vlna pandemie mohla mít. „Virus ukázal, že nás dokáže překvapit v řádech týdnů. Nikde není napsáno, že se to nemůže opakovat,“ míní.

Chlíbek jeho slova poté doplnil s apelem, aby se lidé nechali očkovat i proti chřipce, ideálně jeden den si nechat dát protilátky proti covidu-19 do jednoho ramene, druhý den do druhého zase vakcínu proti chřipce. „Není to nebezpečné, naopak. Odborníci se shodují, že je to nejlepší. Sám jsem to loni absolvoval zároveň a nic mi nebylo,“ oponoval Moravcovi, že s dvojitým očkováním můžou přijít nežádoucí účinky.

Dušek závěrem řekl, že proočkovanost obyvatel proti chřipce je minimální. Na příkladu seniorů 65+ uvedl, že jsou proočkovaní z 27 procent, přičemž ještě před pěti lety to bylo pod 20 procent. „Populace vakcínu proti chřipce nechce,“ nechápe.