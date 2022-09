Chřipková sezona může být nejhorší za několik let, soudí epidemiolog Maďar

Chřipková sezona může být podle epidemiologa Rastislava Maďara nejhorší za několik posledních let. Dá se to usuzovat podle vývoje nemoci na jižní polokouli. Například Austrálie měla letos nejvíc případů chřipky za posledních pět let.