Na obalu „EKO“, uvnitř formaldehyd. Bambusové hrnky jsou jen další plast

Pražská hygienická stanice (HSHMP) vybrala do testu šest bambusových výrobků. Jeden byl vyroben z čistě přírodních materiálů, zbylých pět obsahovalo formaldehyd a melamin, tedy látky, které jsou součástí umělohmotných pryskyřic. Další předměty hygienici aktuálně testují.

Výsledky testů pražských hygieniků

„Který kelímek je přírodní, a který ne, často okem poznat nejde,“ vysvětluje Pavel Zikl, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání HSHMP. Zákazník se tak nachází ve svízelné situaci. Jeho záměr chovat se ekologicky může být nakonec úplně zbytečný.

Mezi testovanými předměty byly dva druhy talířů a čtyři druhy hrnků. Některé se dají i zavírat a jsou tak určeny na přenášení nápojů. Hygienici záměrně vybírali nádobí tak, aby nepatřilo jen do nejlevnější cenové kategorie. Testovalo se i značkové zboží.

„Výrobky jsou často označené jako EKO, přitom je to plast, do kterého je použito dřevo jako plnivo,“ říká Zikl. Do platných hygienických norem se sice všechny testované předměty vešly, jejich ekologický přínos je však pochybný.

Maskovaný plast

Státní zdravotní ústav už dříve upozornil, že v evropských zemích podobné „bambusové“ výrobky přibývají. Problém s nimi je přitom vždy podobný.

„Tyto výrobky jsou obvykle uváděny na trh s označením „biologicky rozložitelné“, „šetrné k životnímu prostředí“, „organické“, „ekologické“ nebo „přírodní“ a vzhledem k tomu, že jejich obchodní název a popis jsou používány na podporu tohoto marketingového přístupu, nejsou pro běžného spotřebitele snadno identifikovatelné jako plasty,“ vysvětluje ve své zprávě Jitka Sosnovcová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro děti do 3 let.

Přestože bambusové výrobky obecně budí dojem, že jsou vyrobeny z přírodního materiálu, jejich používání nemusí být bez rizika. Od začátku letošního roku ministerstvo zdravotnictví odhalilo dva výrobky označované jako bambusové, které však mohou poškozovat lidské zdraví. V obou případech šlo o hrnky, jež překračovaly limity formaldehydu. Jeden z nich dokonce normu překročil třicetkrát.

Stanovený limit formaldehydu, který může plast vypouštět je 15 miligramů na jeden kilogram. Pokud se výrobek do této normy vejde je považován za bezpečný. „Snahou je nicméně množství těchto látek ve výrobcích snižovat,“ říká Zikl. Formaldehyd je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny považovaný za karcinogenní látku. Cílem by mělo být dostávat se s látkou do kontaktu co nejméně.

Výrobky jsou často určeny na horké nápoje, čaj nebo kávu. Tím se míra zdravotního rizika zvyšuje, škodlivé látky se teplem uvolňují snáze. U výrobků z přimíchaným bambusem je navíc podle Zikla problém ještě větší než u běžných umělohmotných předmětů. Pokud se totiž povrch naruší, tekutina se vsákne do dřeva a začne formaldehyd a melamin louhovat do pití mnohem rychleji.