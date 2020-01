Babiš míří za prezidentem Zemanem na novoroční oběd. Tentokrát i s dětmi

Premiér se svou rodinu má dorazit do Lán ve 14 hodin. Na úvod by se měli hosté tradičně zapsat zapsat do pamětní knihy lánského zámku.



Prezident s předsedou vlády na novoročním obědě zpravidla mluví o společenských záležitostech a plánech na nadcházející rok.

Zeman tak bude moci Babišovi osobně říci to, o čem mluvil už ve svém vánočním projevu, a to kteří ministři by podle něj měli přidat.

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou, dcerou Vivian a synem Frederikem

„Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová přispěje k tomu, aby se soudní jednání zrychlilo.Věřím, že paní ministryně místního rozvoje Klára Dostálová předloží návrh nového stavebního zákona. Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoliv jedinou podmínkou. Pokud jde o výstavbu dopravní sítě, věřím, že nový ministr dopravy pan Kremlík rovněž přispěje k tomu, aby například dálnice se nepřipravovala 13 let,“ vyjmenoval své výhrady prezident.

Dlouhodobě kritizuje také velké množství daňových výjimek. „Celkový objem těchto daňových výjimek je už přes 300 miliard korunu, a kdyby se alespoň některé z nich podařilo odstranit, bylo by více peněz i na ty investiční projekty,“ řekl Zeman ve vánočním poselství.

Babiš by ho tak mohl potěšit tím, že ministryně financí za ANO Alena Schillerová již na koaliční jednání vládních stran v polovině ledna přijde s návrhem daňového balíčku pro rok 2021, jehož součástí má být nejen zrušení superhrubé mzdy, ale také zrušení některých Zemanem kritizovaných daňových výjimek.