Schillerová navrhne zrušení superhrubé mzdy, chce daň 19 procent z hrubé mzdy

„Rozhodně předložím balíček pro rok 2021, který bude teď v lednu projednávat koaliční rada. Budeme tam řešit některé daňové výjimky, které navrhnu na zrušení, budeme tam řešit zrušení superhrubé mzdy, předložím stravenkový paušál, který chci mít v balíčku pro rok 2021, a teď už mám po vnitřním meziresortním řízení paušální daň. To jsou pro mě největší priority,“ řekla iDNES.cz ke svým plánům pro letošní rok Schillerová.



Zatím nechtěla upřesnit, které daňové výjimky mají být podle ní zrušeny. „Nejdřív s tím musím seznámit koaliční partnery,“ řekla iDNES.cz ministryně financí.

O zrušení superhrubé mzdy, kterou zavedla bývalá pravicová vláda, se pokoušely i některé opoziční strany. „Rozdíl zásadní je ten, že zatím všechny opoziční návrhy rušily superhrubou mzdu a nechávaly patnáctiprocentní zdanění. To bych chtěla upozornit, že bez dalšího je výpadek státního rozpočtu 80 miliard korun. A to by státní rozpočet nezvádl. Budu navrhovat to, na čem se dohodneme s koaličním partnerem a co bude únosné pro státní rozpočet,“ uvedla Schillerová. Při danění superhrubé mzdy je nyní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Stravenkový paušál nebude znamenat úplné zrušení stravenek. „Stravenky jako takové zůstanou platit tak jako platí doposud, ale vedle toho vznikne druhá alternativa. Jestliže některý zaměstnavatel poskytuje závodní stravování, zůstane to. Poskytuje stravenky, zůstane to. Ale bude tady další alternativa, protože my máme asi milion zaměstnanců, kteří nedosáhnou na žádný z těchto benefitů, protože na to firma nemá. Z každé stravenky platí firma asi dvě procenta a ještě naše restaurace, které poskytují stravování za stravenky, platí z každé stravenky mezi 5 a 7 procenty, takže je to poměrně drahá záležitost,“ uvedla v pátek Schillerová. Alternativou ke strankám bude tedy finanční benefit, který si firmy budou moci dát do svých výdajů.