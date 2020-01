Babišová zářila na obědě v Lánech ve fuchsiové, Zemanová v trendy modré

Všichni tři muži zvolili oblek v černé barvě doplněný bílou košilí a kravatou v šedém odstínu a černé společenské polobotky. Jejich outfit zcela splňuje dress code, který se vyžaduje pro formální akci tohoto typu.

Snad jen boty Miloše Zemana působily příliš robustním dojmem, což mu lze ovšem „odpustit“ vzhledem k jeho věku a zdravotním potížím. Nicméně pro akci tohoto typu se přece jen více hodí polobotky s klasickým šněrováním a ne sportovní přezkou.

Milým překvapením jsou kravaty všech tří pánů. Mají jednotnou barvu, ale každá jiný drobný vzor, což působí decentně, zároveň to pěkně ladí a je to i zpestřující detail.

Dámám slušela konzervativní elegance

Ivaně Zemanové nelze nic vytknout. Šaty v letos módní modré barvě kopírují postavu, ale nepřidávají kila, lehký šál v chladných tónech s nimi krásně ladí a zároveň je oživuje a dodává jim šmrnc. Dobře zvolené jsou i náušnice. Kdyby paní Ivana obula jiné lodičky než černé lakovky s platformou, třeba šedé vystřižené, se špičkou a bez platformy, měla by jedničku s hvězdičkou.

Monika Babišová zpravidla nosívá šaty těsně nad kolena a tříčtvrteční rukáv, tentokrát se přiklonila ke konzervativnější variantě – koktejlkám v délce pod kolena s dlouhým rukávem.



Konzervativní střih vyvažuje živá a optimistická fuchsiová barva, která paní Monice velmi sluší. Také jinak velmi konzervativní vázačku oživuje a zatraktivňuje zajímavý detail – zlatá kovová oka.

Za jediný drobný prohřešek by se dala považovat volba lodiček. Barevně sice ladí s šaty, ale materiál je vhodný spíše pro večerní událost. Navíc štrasová ozdoba na lodičkách nejde dohromady se zlatým kovovým prvkem na vázačce. Kabelkám se obě dámy vyhnuly a udělaly dobře.

Dcera prezidenta se mohla trochu odvázat

Vivien Babišové je 19 let a oblékla se úměrně svému věku. Mladší dámy a slečny mohou pro danou akci volit světlejší odstíny a kratší délku šatů, na oběd s prezidentem by přesto možná mohla zvolit šaty o pár centimetrů delší.



K danému střihu se širokou nabranou sukýnkou by se navíc lépe hodily balerínky nebo střevíčky se středním podpatkem a ne černé lodičky na jehlách.

Kateřina Zemanová se tentokrát zahalila do černé, a to doslova od hlavy k patě. Škoda, že až příliš konzervativní šaty neoživila alespoň drobným detailem, nepůsobily by tak usedle a smutně.



Naopak nic se nedá vytknout krásně střiženým elegantním lodičkám v tělové barvě. Ta nikdy nic nezkazí a hodí se k šatům každé barvy.