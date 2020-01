Evropa by měla vyzvat USA i Írán, aby situace neeskalovala, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš se domnívá, že by se Evropa měla více zapojit do urovnání konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, který eskaloval poté, co USA zabily v iráckém hlavním městě Bagdádu velitele íránských elitních jednotek Quds Kásima Sulejmáního. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že původce útoku čeká tvrdá odveta.