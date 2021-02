Rozdělené Česko. Nouzový stav lze dál mít jen v krajích, které o něj stojí

Hejtmani to mohou učinit, pokud seznají, že stav nebezpečí, který mohou vyhlásit oni, na současnou epidemiologickou krizi nestačí. Vláda v tom případě nouzový stav vyhlásí, avšak jen pro ten jejich kraj.

Vláda by ovšem uvítala, kdyby s tím souhlasili všichni hejtmani, včetně primátora Prahy. „To je jediné legislativní řešení, které máme na stole,“ řekl v pátek večer premiér Andrej Babiš, který nicméně musel připustit, že touto cestou chce zatím jít jen hrstka hejtmanů. Známé je provládní stanovisko čtyř z nich.

Shodou okolností nejaktivněji se projevili ti, kteří stranicky patří do vládního tábora. První se ozval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z ANO, připojili se jeho straničtí kolegové z Ústeckého kraje Jan Schiller a Zlínského Radim Holiš. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD je pro obnovení nouzového stavu, ale připustil i to, že by podpořil opačný názor, a sice, že by se kraje řídily zákonem o ochraně zdraví.

Tedy tak jak zvažují i hejtmani z opozičních stran, kteří s možností obnovení nouzového stavu tolik nespěchají a chystají se na vyhlášení stavu nebezpečí ve svých krajích. Od vlády ovšem potřebují součinnost, a to pomocí hygienických stanic podřízených ministerstvu zdravotnictví a také armády pod ministerstvem obrany.

Tam, kde je nejhůř, tolik nenaléhají

Stranickost, která přístup provází, je příznačná i v tom, že pro nouzový stav zatím nehorují ani Královéhradecký a Karlovarský kraj, jejichž některé okresy přitom seznalo ministerstvo zdravotnictví jako natolik rizikové z epidemiologického hlediska, že přimělo vládu je od pátku uzavřít. Královéhradecký kraj vede Martin Červíček z ODS a Karlovarský Petr Kulhánek ze STAN.

Hejtmani avizují, že se chtějí přiklonit k jednomu z možných řešení jednomyslně a mají spolu v sobotu vyjednávat. „Bez ohledu na možné rozdílné přístupy v jednotlivých regionech je nejdůležitější, abychom nakonec přijali takové rozhodnutí, které zamezí rozdílnému postupu v jednotlivých krajích,“ podotkl Červíček.

Babiš se chce s hejtmany dohodnout nejpozději do neděle dopoledne. Pádnými argumenty mají být hrozby, že epidemie v případě rozvolnění opatření vzroste o 30 procent a že bude zapotřebí zajistit dalších tisíc lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Jak je to s kontrolami uzavřených oblastí: